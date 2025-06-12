Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовано пресс-службой белорусского лидера.
В своем поздравлении Лукашенко отметил, что Россия — это государство «с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом». По его словам, россияне могут по праву гордиться историей своей страны, которая полна великих побед.
Белоруссия придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с РФ, подчеркнул глава белорусского государства. Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем россиянам — мира и благополучия.
Напомним, День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. Праздник появился 12 июня 1990 года, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете России.
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