12 июня 2025, 07:35

Лукашенко поздравил Путина с Днем России и пожелал крепкого здоровья

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовано пресс-службой белорусского лидера.