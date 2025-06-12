Россиян предупредили о мошенничестве аферистов в преддверии Дня России

12 июня 2025, 05:52

Депутат Немкин: Мошенники используют аферы с фальшивыми призами накануне Дня России

Фото: iStock/nevodka

В преддверии Дня России отмечается значительный рост активности мошенников. Наиболее распространенной схемой обмана в это время стали фальшивые розыгрыши денежных призов. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин во время разговора с ТАСС.