Россиян предупредили о мошенничестве аферистов в преддверии Дня России
В преддверии Дня России отмечается значительный рост активности мошенников. Наиболее распространенной схемой обмана в это время стали фальшивые розыгрыши денежных призов. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин во время разговора с ТАСС.
Немкин пояснил, что мошенники массово рассылают сообщения, якобы от имени «Минцифры», «Госуслуг» или «Единого центра выплат». В них предлагается пройти короткий опрос для получения праздничной премии, однако в действительности пользователи попадают на фишинговые сайты, где у них похищают персональные данные и банковские реквизиты.
Депутат также отметил активизацию злоумышленников, использующих иные аферы: звонки от лжесотрудников банков или правоохранительных органов, а также создание фальшивых благотворительных сайтов.
Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли, какую пенсию можно получить при зарплате в 100 тысяч рублей.
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