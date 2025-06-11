Путин распорядился заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить заблаговременную подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, чтобы избежать их установки «в чистом поле». Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам вооружений.
«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — подчеркнул Путин.Президент отметил, что финансовые ресурсы на строительство и модернизацию такой инфраструктуры должны быть закреплены отдельной строкой в соответствующей госпрограмме. Он указал на проблему случаев, когда средства переносятся на другие статьи.
ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта
«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит?», — указал он.Как объяснил глава государства, подобные «переносы» создают ситуации, в которых новое вооружение оказывается без необходимой инфраструктуры («в чистом поле становится») и требует дополнительных расходов на ускоренную модернизацию.
Ранее «Радио 1» передавало, что Путин провел совещание по вопросам госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы. Видео было опубликовано на сайте Кремля.