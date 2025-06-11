Путин распорядился заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений

11 июня 2025, 23:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить заблаговременную подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, чтобы избежать их установки «в чистом поле». Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам вооружений.







«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — подчеркнул Путин.

ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта

«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит?», — указал он.