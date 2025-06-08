Жога: выход на западную границу ДНР — историческое событие для России

Артем Жога (Фото: kremlin.ru)

Выход ВС РФ на западную границу Донецкой народной республики является историческим событием для России. Об этом в Telegram написал полномочный представитель президента в УРФО Артем Жога.



«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. <...> Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей. А еще 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых «черных ножей» Великой Отечественной войны», — сказано в публикации Героя России.
Жога добавил, что сегодня 90-я танковая дивизия состоит из бойцов Свердловской и Челябинской областей. Экс-командир батальона «Спарта» поблагодарил их за защиту Донбасса.

Владимир Путин приказал начать спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе.


Никита Кротов

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