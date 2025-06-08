Жога: выход на западную границу ДНР — историческое событие для России
Выход ВС РФ на западную границу Донецкой народной республики является историческим событием для России. Об этом в Telegram написал полномочный представитель президента в УРФО Артем Жога.
«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. <...> Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей. А еще 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых «черных ножей» Великой Отечественной войны», — сказано в публикации Героя России.Жога добавил, что сегодня 90-я танковая дивизия состоит из бойцов Свердловской и Челябинской областей. Экс-командир батальона «Спарта» поблагодарил их за защиту Донбасса.
Владимир Путин приказал начать спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе.