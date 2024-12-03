Лукашенко предложил новому министру навести порядок или умереть

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры Руслана Чернецкого. Он поручил чиновнику как можно быстрее навести порядок в этой сфере.
Белорусский лидер, в частности, отметил, что качество кинематографа в республике значительно снизилось по сравнению с советским периодом, передаёт информационное агентство БелТА.
Вместе с тем, Лукашенко отметил, что новое назначение не связано с тем, что предшественник Чернецкого Анатолий Маркевич не справлялся со своими обязанностями. По словам главы государства, тот пришёл из совершенно другой сферы и ему было трудно на этой должности.
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«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал президент.
Вместе с тем, Лукашенко отметил, что новое назначение не связано с тем, что предшественник Чернецкого Анатолий Маркевич не справлялся со своими обязанностями. По словам главы государства, тот пришёл из совершенно другой сферы и ему было трудно на этой должности.
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Александр Бойцов