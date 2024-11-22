Президент Белоруссии предоставил убежище бывшему польскому судье Шмидту

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище в республике бывшему польскому судье Томасу Шмидту, передал Телеграм-канал «Пул Первого».
«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томасу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорилось в сообщении канала.
Ещё президент Белоруссии 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Гражданство получили 257 человек, 15 из которых не достигли совершеннолетия. В указе Александра Лукашенко числятся люди из 16 государств — это Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Сирия, Палестина и другие.
Ранее лидер белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание, что практически все вынужденные отключения интернета, которые случались в стране во время митингов и протестов, были произведены с его разрешения.
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