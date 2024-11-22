Лукашенко пригрозил отключением интернета в случае повторения протестов 2020 года

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Белорусские власти в случае повторения протестов 2020 года отключат в стране интернет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи со студентами гуманитарного профиля, его слова приводит госагентство БелТА.
Глава государства подчеркнул, что практически все вынужденные отключения интернета, которые случались в стране во время митингов и протестов, были произведены с его разрешения. Это связано с тем, что в такие переломные моменты есть две основные проблемы – отключение интернета и будущее страны, поэтому приходится расставлять приоритеты. И, конечно же, президент сделал выбор в пользу будущего государства.
Лукашенко отметил, что в 2020 году решалась судьба Белоруссии. Если бы не удалось удержать страну, могла бы с высокой долей вероятности начаться война.
По словам белорусского лидера, оппозиция согласовывала все детали протестов, в том числе маршруты передвижения, через интернет, прежде всего из Польши.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
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Лукашенко отметил, что в 2020 году решалась судьба Белоруссии. Если бы не удалось удержать страну, могла бы с высокой долей вероятности начаться война.
По словам белорусского лидера, оппозиция согласовывала все детали протестов, в том числе маршруты передвижения, через интернет, прежде всего из Польши.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
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Анастасия Чинкова