Лукашенко пригрозил отключением интернета в случае повторения протестов 2020 года

Запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет. Об этом заявил военный аналитик и политолог Вадим Мингалев. По его словам, защититься от этой ракеты не поможет ни одна система противоракетной обороны.