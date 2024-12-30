Стендапер Комиссаренко ответил мемом на свой заочный арест в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Белорусский юморист Вячеслав Комиссаренко ответил шуточным документом-мемом на свой арест в республике по делу об оскорблении и клевете в отношении первого лица страны Александра Лукашенко.
В шуточной справке-подделке на имя президента Белоруссии сказано, что он не является «Чык-Чырыком», а противоположные заявления являются клеветническими. Бумага утверждена печатью горсуда Минска.
Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Комиссаренко заочно получил шесть лет заключения по делу об оскорблении белорусского лидера. Фигуранту вменили публичное оскорбление президента, умышленные действия, направленные на социальную вражду, а также клеветнические заявления.
Сам Комиссаренко сейчас за границей.
Читайте также:
Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах
Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе
Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Комиссаренко заочно получил шесть лет заключения по делу об оскорблении белорусского лидера. Фигуранту вменили публичное оскорбление президента, умышленные действия, направленные на социальную вражду, а также клеветнические заявления.
Сам Комиссаренко сейчас за границей.
Читайте также:
Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах
Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе
Никита Кротов