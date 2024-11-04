Лукашенко предложил снизить добычу удобрений калия, чтобы повысить цены

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить с коллегами из РФ возможность снизить добычу удобрений калия, поскольку на них упали цены, информирует БелТА.
«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — произнес белорусский лидер в рамках мероприятия, где согласовывалось назначение Андрея Рыбакова руководителем ОАО «Беларуськалий».Лукашенко добавил, что сейчас удобрения калия продаются «за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже». Политик резюмировал, что предполагаемая сниженная добыча не должна сказываться на зарплате сотрудников предприятий.
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