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Лукашенко предложил снизить добычу удобрений калия, чтобы повысить цены

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить с коллегами из РФ возможность снизить добычу удобрений калия, поскольку на них упали цены, информирует БелТА.


«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — произнес белорусский лидер в рамках мероприятия, где согласовывалось назначение Андрея Рыбакова руководителем ОАО «Беларуськалий».
Лукашенко добавил, что сейчас удобрения калия продаются «за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже». Политик резюмировал, что предполагаемая сниженная добыча не должна сказываться на зарплате сотрудников предприятий.

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#новости
#россия
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МО Румынии: истребители подняли в воздух из-за обнаружения БПЛА
04 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/starpik

Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии в ночь на 4 ноября, поскольку обнаружили вблизи румынского воздушного пространства дроны, сообщили в Минобороны страны.
«В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.
Про схожие инциденты румынские военные докладывали 18,19, а также 24 октября. Тогда радары увидели, что некие объекты входят в воздушное пространство Румынии.

По словам главы кабмина Марчела Чолаку, пилоты ничего не увидели, поэтому допускается, что речь может идти про «кибернетическую провокацию».

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#бпла
#новости
#военные
#истребитель f-16
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Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку из-за смены работы
04 ноября 2024, 14:44

Василий Голубев (Фото: сайт Кремля)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
По его словам, слаженные действия жителей Донского региона позволили решить различные актуальные вопросы, реализовать большое число важных для области проектов, а также сделать Ростовскую область регионом-лидером.

Голубев добавил, что его приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой области. О том, на какую должность чиновник переходит, не сообщается.

Напомним, Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он был избран губернатором региона.

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#губернатор
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Патриарх Кирилл высказался о смертной казни
Патриарх Кирилл: РПЦ не осуждает смертную казнь, но и не приветствует ее
04 ноября 2024, 14:43

Патриарх Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Смертная казнь не осуждается, но и не приветствуется Русской православной церковью (РПЦ), заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.
«…Хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — прокомментировал он.
Патриарх отметил, было бы идеально, если бы человек попросту не совершал таких преступлений, наказанием за которые была бы высшая мера. При этом, по словам священнослужителя, общую рекомендацию по таким вопросам дать нереально.

Патриарх Кирилл резюмировал, что этот вопрос должны решать люди, определяющие наказание с точки зрения российского законодательства.

Ранее в ГД предлагали отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Соответствующее обращение было направлено в Совбез.

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#мир
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#патриарх кирилл
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Глава Тамбовской области уходит в отставку
Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне
04 ноября 2024, 14:15

Максим Егоров (Фото: сайт Кремля)

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку.
Егоров опубликовал видео, в котором сообщил, что руководство страны поставило перед ним иные задачи на федеральном уровне.

«Я – настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь мне товарищ», — заключил Егоров.



Егоров также поблагодарил жителей региона и подчеркнул, что Тамбовская область стала для него родной. Имя его преемника в настоящее время неизвестно.

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#губернатор
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#работа
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Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев
04 ноября 2024, 13:01

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По словам Бербок, Украине необходима поддержка на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Россией. Она отметила, что Запад «противостоит этой жестокости своей человечностью и поддержкой».

Глава МИД ФРГ заключила, что украинцы при этом защищают свободу всех в Европе.

Примечательно, что данный визит Бербок в Киев стал восьмым с момента начала ​специальной военной операции на Украине.

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#украина
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Лавров заявил о намерениях НАТО
Лавров: НАТО намерен вести «оборонительные бои» за тысячи миль от своих границ
04 ноября 2024, 12:28

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Натовские государства намереваются проводить «оборонительные бои» за тысячи миль от собственных границ, а именно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».
«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — сказал главный дипломат РФ.
Кроме того, он уличил западные государства в том, что им всегда не хватает войн. В частности, был упомянут украинский конфликт. Также Лавров добавил, что летом, в рамках натовского саммита в США, члены альянса утвердили претензии на главенствующую роль НАТО как в Евроатлантике, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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BNS: литовцев с гражданством РФ могут перестать брать в армию Литвы

В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР

Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии
#мир
#россия
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BNS: литовцев с гражданством РФ могут перестать брать в армию Литвы
04 ноября 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Литовцев с двойным гражданством, одно из которых российское, Белоруссии или Китая, перестанут брать в литовскую армию, передает агентство BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — сказал глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Законопроект гласит, что Китай, Россия и Белоруссия угрожают литовской нацбезопасности, поэтому связи с вышеупомянутыми государствами являются для военнослужащих Литвы фактором риска. Кабмин уже запретил посещение данных государств не в рабочих целях.

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Илон Маск может стать «влиятельным другом» Си Цзиньпина

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#мир
#россия
#россияне
#армия
#латвия
#новости
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Илон Маск может стать «влиятельным другом» Си Цзиньпина
Bloomberg: Маск может превратиться во влиятельного друга Си Цзиньпина
04 ноября 2024, 08:56

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что это может произойти в случае, если республиканский политик Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США.

Согласно информации агентства, компания Маска Tesla получила налоговые послабления в КНР и была включена в список госзакупок, хотя к компании Space X у Пекина осторожное отношение из-за ее связей с Пентагоном.

Примечательно, что мнения американского бизнесмена и Си Цзиньпина по некоторым вопросам совпадают. Речь идет о принадлежности Тайваня к Китаю, а также о необходимости снижения пошлин на китайские автомобили в США.

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В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР
Постпред в ООН Данон: Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР
04 ноября 2024, 08:42

Фото: iStock/butenkow

Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом написал на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.
Данон отметил, что причина отказа от сотрудничества заключается в том, что БАПОР в секторе Газа контролирует ХАМАС. Примечательно, что Тель-Авив продолжит сотрудничать с другими гуманитарными организациями.

Напомним, в конце октября текущего года однопалатный парламент Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в государстве. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения ХАМАС.

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