Лукашенко предупредил, что Запад целенаправленно готовится к битве
Лукашенко заявил о нарастании военных угроз у границ ОДКБ
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к вражде. По его словам, военные риски и угрозы нарастают по периметру границ Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).
Лукашенко отметил, что особенно напряжённая ситуация сложилась на западном фланге ОДКБ. Он добавил, что обстановку там можно сравнить с «осаждённой крепостью».
«Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович [Путин], готовимся к войне, а по всем фактам — они», — пояснил президент Республики Беларусь.Следует отметить, что Лукашенко уже говорил, что Минск не втянут в конфликт, если против республики не совершат внешней агрессии. Он пообещал, что страна не будет воевать, если её не тронут. Белорусский лидер резюмировал, что в этом состоит главная задача президента и власти.