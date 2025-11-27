Лукашенко предупредил, что Запад целенаправленно готовится к битве

27 ноября 2025, 11:16

Лукашенко заявил о нарастании военных угроз у границ ОДКБ

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к вражде. По его словам, военные риски и угрозы нарастают по периметру границ Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).





Лукашенко отметил, что особенно напряжённая ситуация сложилась на западном фланге ОДКБ. Он добавил, что обстановку там можно сравнить с «осаждённой крепостью».

«Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович [Путин], готовимся к войне, а по всем фактам — они», — пояснил президент Республики Беларусь.