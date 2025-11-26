Достижения.рф

«Меня не сломить»: в Перу осудили бывшего президента Вискарру на 14 лет

Экс-президент Перу приговорён к 14 годам лишения свободы за коррупцию
Фото: Istock / TexBr

В Перу суд приговорил бывшего президента страны Мартина Вискарру к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны, передаёт РИА Новости.



По данным следствия, Вискарра признан виновным в «пассивном взяточничестве, связанном с проектами в Ломас-де-Ило и Мокегуа в период его пребывания на посту главы регионального правительства Мокегуа».

Чиновнику вменяется содействие компаниям-подрядчикам в получении государственных контрактов на строительство в обмен на денежное вознаграждение, которое исчислялось сотнями тысяч долларов.

После оглашения приговора экс-президент прокомментировал решение суда в соцсети X.

«Это не правосудие, а месть. Но им меня не сломить», — написал Вискарра.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0