В МИД раскрыли, как изменились отношения с США при Трампе

27 ноября 2025, 10:56

Замглавы МИД Рябков: при Трампе Вашингтон стал более открытым для диалога

Фото: Istock/rarrarorro

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе приобрела элементы здравого смысла. Слова политика приводит ТАСС.





По словам Рябкова, Соединённые Штаты Америки стали более открыты для диалога. Дипломат отметил, что американская администрация отошла от прежней «константы глобального демократизаторства».

«Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. Это не означает, что США отказались от антироссийского курса, но американцы теперь открылись для прямого и откровенного диалога», — заявил Рябков.

