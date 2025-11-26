Трамп заявил о невысоких ожиданиях по роли России в мирном урегулировании

26 ноября 2025, 22:03

CNN: Трамп дал понять, что не ожидает усилий от России на переговорах по Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал понять, что от России не требуется значительных усилий в рамках возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.





Он отметил, что, учитывая многие факторы, со стороны России не потребуется «особое включение».





«После целого дня обнадеживающей риторики Вашингтона Трамп, по-видимому, подтвердил опасения своих критиков, когда дал понять, что от России не потребуется много усилий на переговорах», — пишет издание.