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Лукашенко предупредил о провокации американской и польской разведки

Лукашенко: Польские спецслужбы пытаются завербовать белорусских чиновников
20 февраля 2024, 13:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Польские и американские спецслужбы разрабатывают сценарий провокации против граждан Польши на сопредельной территории. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, польская разведка уже предпринимает попытки завербовать белорусских чиновников. Он подчеркнул, что официальный Минск уже владеет некоторыми данными о готовящейся операции.
«Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», – сказал Лукашенко во время совещания по национальной безопасности в Центральном доме офицеров.

По информации БелТА, для вербовки спецслужбы могут прибегнуть к шантажу и подкупу, а также угрожать жизнью близких людей.

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#лукашенко
#разведка
#белоруссия
#польша
#сша
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Кремль прокомментировал присвоение званий руководству ФСИН Путиным
Песков назвал присвоение званий руководству ФСИН продвижением по службе
20 февраля 2024, 13:25

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал присвоение званий следствием тщательного анализа и оценки работы служащих в ведомствах, включая Минобороны, МВД и ФСИН. Его слова передает ТАСС.
В частности, звание генерал-полковника внутренней службы Путин присвоил замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу. Это решение Путина подчеркивает важность работы ФСИН и признает достижения и эффективность тех, кто работает в этой важной сфере.

Хотя назначения могут вызвать разные мнения и обсуждения в обществе, Кремль делает упор на то, что каждое решение основано на тщательном анализе профессиональных качеств и заслуг перед страной. Российский президент продолжает свою стратегию кадрового управления, демонстрируя решимость и целеустремленность в обеспечении эффективности государственного аппарата.

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#президент
#кремль
#фсин
#путин
#государство
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Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОС
Нидерландский суд не принял апелляцию РФ по выплате $50 млрд ЮКОС
20 февраля 2024, 13:02

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Амстердаме нидерландский апелляционный суд в очередной раз отклонил апелляцию России по делу ЮКОС.
Нидерландский суд отверг аргументы России о предполагаемом мошенничестве со стороны экс-акционеров, подчеркнув необоснованность этих доводов. Таким образом, суд сделал невозможным отмену решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которое обязывает Россию произвести денежную компенсацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный судебный вердикт..

История этого длительного юридического противостояния началась еще в 2014 году, когда международный арбитражный суд в Гааге принял решение о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОС. С тех пор дело прошло через множество поворотов, включая отмену и последующее восстановление решения апелляционными судами.

Несмотря на все усилия России, апелляционный суд Амстердама упорно защищает права экс-акционеров ЮКОС, отправляя сигнал о важности соблюдения правовых норм и неприкосновенности собственности.

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#суд
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#права
#компенсации
#россия
#нидерланды
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Лукашенко: У границ РФ и РБ размещены около 30 тысяч военных НАТО
20 февраля 2024, 12:42

Фото: kremlin.ru

НАТО разместила внушительное количество своего военного контингента на границах России и Белоруссии, об этом сообщил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».
«В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США», — заявил Лукашенко.

Помимо этого, по словам президента, на границах размещены тысячи бронетехники, артиллеристских систем, миномётов, а также самолётов Североатлантического альянса.

Лукашенко добавил, что Соединённые Штаты, вопреки обещаниям, продолжают расширять альянс, втягивая в него всё новые страны Восточной Европы.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#нато
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Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*
Кабмин не поддержал проект о наказании за пропаганду ЛГБТ*
20 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Кабмин отклонил проект о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ*, предложенный главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной.
Она выразила недовольство тем, что кабмин не предоставил официального отзыва о проекте, который был направлен еще в декабре 2022 года. Предложенные поправки предусматривали установление уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщает Lenta.ru.

В то время как Останина продолжала настаивать на актуальности своего предложения, правительственная комиссия по законопроектной деятельности высказала опасения относительно возможных правовых коллизий. Она утверждает, что действующие статьи уголовного кодекса уже предусматривают уголовное преследование за аналогичные деяния, такие как развратные действия или распространение порнографии.

Эта ситуация произошла в контексте ранее принятого закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, который включает в себя и пропаганду педофилии. Верховный суд России ранее признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его на территории страны, что стало частью широкого законодательного ряда мер по контролю за этой сферой.

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#кабмин
#поправки
#лгбт
#правительство
#закон
#законопроект
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«Моральный труп»: Нарышкин высказался о гибели Кузьминова в Испании
Нарышкин заявил, что Кузьминов стал «моральным трупом», когда предал Родину
20 февраля 2024, 11:19

Фото: kremlin.ru

Лётчик Максим Кузьминов стал «моральным трупом», когда решился на своё предательство, об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал своё преступление», — заявил директор Службы внешней разведки.

Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При исполнении этой операции погибли два российских пилота, находившихся на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться в плен украинцам.

17 февраля в испанской провинции обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машину. Правоохранители Испании начали проверку по факту случившегося.

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#сергей нарышкин
#испания
#убийство
#лётчик
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Глава прокуратуры Украины: на майдане не было российских снайперов
Спустя 10 лет Украина признала, что на майдане не было российских снайперов
20 февраля 2024, 11:17

Фото: iStock/Vadven

После десяти лет интенсивных расследований о событиях на Майдане в 2014 году, офис генпрокурора Украины признал отсутствие российских снайперов на киевских улицах.
В ходе заявления главы профильного департамента Алексея Донского было подчеркнуто, что насилие и преступления на Майдане совершали украинские правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.
«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», - приводит украинское издание «Страна» слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского.
Согласно отчету Государственного бюро расследований Украины, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве произошло применение табельного оружия против участников протестных акций, что привело к гибели 48 человек, а 90 человек получили огнестрельные ранения. Начиная с 21 ноября 2013 года, майдан Независимости стал центром протестов сторонников евроинтеграции, а позднее перерос в эпицентр столкновений между силовиками и радикальными группировками.

Этот шаг раскрывает новые грани госпереворота, консолидируя все преступления в одном деле. События на Майдане стали кульминацией протестов за евроинтеграцию, которые привели к падению режима Януковича.
Новые украинские власти возложили ответственность за более чем 100 смертей на своего политического оппонента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отвергли свою причастность к убийствам.

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#прокуратура
#украина
#россия
#оружие
#правительство
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Евросоюз продлил санкции против России
ЕС продлил действие антироссийских санкций до 2025 года
20 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций, которые ввели в связи с событиями на Украине, до 24 февраля 2025 года.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины», сообщает РИА Новости.

Решение о продлении санкций призвано поддержать территориальную целостность Украины и является ответом на события, которые произошли в Крыму в 2014 году. Несмотря на проведенный референдум, многие страны по-прежнему не признают присоединение Крыма к России, считая его временно оккупированной территорией Украины.

Руководство России утверждает, что воссоединение Крыма с Россией произошло по демократическим и международным процедурам. Однако, решение Евросоюза о продлении санкций свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между Россией и Западом. Это решение, принятое на фоне саммита G20 в Нью-Дели, вызвало реакцию как в политических, так и в экономических кругах. Премьер-министр Великобритании, министр финансов США и другие высокопоставленные представители выразили поддержку продлению санкций, подчеркивая необходимость соблюдения международного права и укрепления мира и стабильности в регионе.

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#сша
#санкции
#права
#страны
#референдум
#министр
#новости
#россия
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Стала известна дата обращения Путина к Федеральному Собранию
Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля
20 февраля 2024, 10:22

Фото: Сайт Кремля

Стала известна дата обращения президента России к Федеральному Собранию. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, глава государства обращается к Федеральному Собранию с посланием ежегодно. Мероприятие не проходило в 2017 и в 2022 годах. В первый раз обращение перенесли из-за избирательной кампании президента, во второй раз пресс-секретарь главы государства объяснил это плотным графиком. Сам президент объяснял это динамикой событий. По его словам, было «сложновато зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля. Ориентировочные темы обращения Кремль пока не раскрывает.

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#кремль
#обращения
#рф
#владимир путин
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«Не удастся»: Азаров прокомментировал попытки властей сделать из Украины «анти-Россию»
Азаров: Киеву не удастся превратить Украины в «анти-Россию»
20 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/Diy13

Киевским властям не удастся превратить Украину в «анти-Россию», с таким заявлением выступил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью для «РИА Новости».
«Они (киевские власти) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала «анти-Россией». Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях», — прокомментировал ситуацию Азаров.

Бывший премьер-министр заявил, что несмотря на разгоревшийся между странами конфликт многие люди продолжают сохранять связь сво своими родственниками по обе стороны границы. В пример Азаров привёл нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, родители которого живут в России.

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#украина
#россия
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