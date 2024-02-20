Лукашенко предупредил о провокации американской и польской разведки

Фото: сайт Кремля
Польские и американские спецслужбы разрабатывают сценарий провокации против граждан Польши на сопредельной территории. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, польская разведка уже предпринимает попытки завербовать белорусских чиновников. Он подчеркнул, что официальный Минск уже владеет некоторыми данными о готовящейся операции.
По информации БелТА, для вербовки спецслужбы могут прибегнуть к шантажу и подкупу, а также угрожать жизнью близких людей.
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«Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», – сказал Лукашенко во время совещания по национальной безопасности в Центральном доме офицеров.
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Екатерина Шмакова