Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита, сообщает агентство БелТА.
Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представит позицию своей страны по ключевым вопросам повестки дня.
В первой половине 9 мая Лукашенко, вместе с другими приглашенными лидерами, будет присутствовать на Красной площади во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день белорусский лидер вернется в Минск.
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