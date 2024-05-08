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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

08 мая 2024, 11:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита, сообщает агентство БелТА.


Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представит позицию своей страны по ключевым вопросам повестки дня.

В первой половине 9 мая Лукашенко, вместе с другими приглашенными лидерами, будет присутствовать на Красной площади во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день белорусский лидер вернется в Минск.

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#лукашенко
EUobserver: Государства ЕС согласуют 14-й пакет антироссийских санкций до июля
08 мая 2024, 11:52

Фото: istockphoto/designer491

Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС.
Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на проект документа. По предварительным данным, в новом санкционном пакете также нет запрета на импортные поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. Зато чёрный список Евросоюза пополнится ещё 52-мя российскими и зарубежными компаниями, подозревающимися в торговле запрещённой продукцией, в частности, компонентами БПЛА.

Кроме того, в 14-й пакет санкций включён запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ финансирования из России. Также портам Евросоюза запрещается запрещается обслуживать поставки российского СПГ за пределы Европы.

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«Российского дезертира» задержали в Польше
08 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/Аke Ngiamsanguan

В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали «дезертира» из РФ.
Как уточнил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM, этим утром дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей «по гражданке».

Как сообщает Пограничная стража Польши, которая «подтверждает задержание дезертира» якобы из России, это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. В отношении него ведутся необходимые действия.

По данным радиостанции, у мужчины при задержании якобы нашли российские документы и контракт с вооруженными силами Российской Федерации.

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#польша
#белоруссия
#россия
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Литовский премьер Шимоните заявила об отправке солдат на Украину для «учебной миссии»
FT: Парламент Литвы одобрил отправку войск на Украину «в учебных целях»
08 мая 2024, 11:10

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Литва готова направить на Украину контингент своих военных для выполнения некоей «учебной миссии». По сообщению премьер-министра страны Ингриды Шимоните, правительство уже получило одобрение парламента.
Об этом сообщает со ссылкой на главу литовского Кабмина издание The Financial Times. Шимоните, впрочем, уточнила, что запрос на отправку такой миссии со стороны Киева пока не поступал. Она также справедливо опасается, что Россия воспримет такой шаг как провокацию.

«Если мы примем в расчет реакцию России, то мы не можем отправить ничего», — сказала премьер-министр Литвы.

Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.

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#россия
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#министр
#литва
#украина
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Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Генерал Холт: США грозят теракты из-за неконтролируемой миграции
08 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший бригадный генерал ВВС США Блейн Холт предупредил о возможных террористических актах в США из-за неконтролируемой миграции и бездействия Вашингтона, пишет Newsmax.
Он считает, что происходящее на университетских кампусах — лишь малая часть проблемы. Холт связывает угрозу терроризма с недостаточным контролем за иммиграцией, из-за которой иностранные конфликты могут проникнуть на территорию США.

Недавно Илон Маск также назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для страны, отметив, что процесс незаконного пересечения границы слишком прост. В то же время, протесты на кампусах престижных американских университетов оживились из-за израильской операции в секторе Газа и нового пакета помощи США Израилю.

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#илон маск
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Польша подняла в небо авиацию из-за России
ВС Польши утверждают, что подняли авиацию на юго-востоке из-за активности России
08 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/macky_ch

ВС Польши подняли в небо авиацию под предлогом «интенсивных» действий РФ. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х.
Отмечается, что в ночь на 8 мая была зафиксирована интенсивная деятельность дальней авиации России. Она связанна с ракетными ударами по объектам на Украине. Командование ВС сообщило, что в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. По его словам, создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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В Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинцев
Спецслужбы Грузии: добровольцев с Украины готовят к беспорядкам в Тбилиси
08 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси готовятся митинги против законопроекта об иноагентах, в которых примут участие украинцы и грузинские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.
Цель митингов, по информации агентства, состоит в том, чтобы захватить власть насильственным путем. Те лица, кто намерен принять участие в протестах, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты.

Будущих участников митингов тренируют иностранные инструкторы. Провокаторам рассказывают, как противостоять правоохранителям и создать хаос в стране.

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#грузия
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CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину
CDS: НАТО на саммите может объявить об отказе от ввода войск на Украину
08 мая 2024, 08:19

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На июльском саммите может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в военный конфликт на Украине, в частности, от ввода контингента войск альянса.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. По данным издания, это решение Североатлантический альянс планирует принять и обнародовать на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Никаких сапог на земле. Североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину», — пишут авторы публикации.

Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.

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#украина
#саммит
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В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского
Белый дом: США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на Зеленского
08 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон обеспокоен информацией о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами.
Она отметила, что США рады тому, что попытка убийства была сорвана.
«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.

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#похищение
#сбу
#владимир зеленский
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Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot
08 мая 2024, 07:18

Фото: iStock/aapsky

Лидер Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить вопрос передачи ЗРК Patriot Украине.
С таким заявлением президент выступил после встречи с главой США Джо Байденом в Вашингтоне, где он находится с рабочим визитом. Пресс-конференцию показывали на сайте президентской администрации.

Как отметил Йоханнис, он пообещал Байдену обсудить предоставление Украине системы Patriot в Верховном совете обороны страны. Также он попросил у Штатов дать взамен системы противовоздушной обороны страны.

Румыния и Штаты заключили контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи нужны для ВВС, другие три — для сухопутных войск. Пока известно о поставке только двух комплексов.

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#румыния
#сша
#россия
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