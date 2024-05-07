Мир находится на пороге ядерной войны, заявил Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Мир ранее не подходил к порогу начала ядерной войны так близко, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что заявления западный политиков стремительно ведут не только Европу, но и весь мир к эскалации напряженности.
При этом президент отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.
Также Лукашенко призвал немедленно остановить некоторых западных политиков, которые «возомнили себя хозяевами мира» и теперь считают, что имеют полное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
В заключение глава государства добавил, что политическая обстановка активно накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.
Ранее в этот день Александр Лукашенко указал на то, что тактическое ядерное оружие необходимо исключительно для сдерживания и защиты, а в наступление с ним никто не пойдёт. Также он озвучил, что Белоруссия должна будет нанести неприемлемый ущерб противнику, если территория страны окажется атакована.
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При этом президент отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.
Также Лукашенко призвал немедленно остановить некоторых западных политиков, которые «возомнили себя хозяевами мира» и теперь считают, что имеют полное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
В заключение глава государства добавил, что политическая обстановка активно накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.
Ранее в этот день Александр Лукашенко указал на то, что тактическое ядерное оружие необходимо исключительно для сдерживания и защиты, а в наступление с ним никто не пойдёт. Также он озвучил, что Белоруссия должна будет нанести неприемлемый ущерб противнику, если территория страны окажется атакована.
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Анастасия Чинкова