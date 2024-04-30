Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам своей страны, которые планируют участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает BELTA.
Лукашенко призвал спортсменов, отправляющихся на Игры в статусе нейтральных участников, «набить им морду». Он подчеркнул, что решение об участии в Олимпиаде остается за спортсменами.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил 25 апреля, что Россия не будет вводить санкции против своих спортсменов за участие в ОИ-2024. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение спортсменов.
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных участников по решению Международного олимпийского комитета.
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил 25 апреля, что Россия не будет вводить санкции против своих спортсменов за участие в ОИ-2024. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение спортсменов.
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных участников по решению Международного олимпийского комитета.
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Артем Кузьмин