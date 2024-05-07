Лукашенко высказался о наступательном потенциале ядерного оружия

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Тактическое ядерное оружие (ТЯО) необходимо для сдерживания и защиты, а не для наступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства также указал на то, что Белоруссия не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.
По словам Лукашенко, одной из важных задач государства является нанесение неприемлемого удара по стороне противника в случае атаки страны.
Ранее в этот день стало известно, что Белоруссия начала внезапную синхронизированную с Россией проверку с носителями ядерного оружия. В ходе неё будут проверены навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвестке на штурмовики.
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По словам Лукашенко, одной из важных задач государства является нанесение неприемлемого удара по стороне противника в случае атаки страны.
Ранее в этот день стало известно, что Белоруссия начала внезапную синхронизированную с Россией проверку с носителями ядерного оружия. В ходе неё будут проверены навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвестке на штурмовики.
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Анастасия Чинкова