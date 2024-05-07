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Лукашенко высказался о наступательном потенциале ядерного оружия

Лукашенко назвал ТЯО оружием для защиты, а не наступления
07 мая 2024, 20:28
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) необходимо для сдерживания и защиты, а не для наступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства также указал на то, что Белоруссия не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

По словам Лукашенко, одной из важных задач государства является нанесение неприемлемого удара по стороне противника в случае атаки страны.



Ранее в этот день стало известно, что Белоруссия начала внезапную синхронизированную с Россией проверку с носителями ядерного оружия. В ходе неё будут проверены навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвестке на штурмовики.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#ядерное оружие
Мир находится на пороге ядерной войны, заявил Лукашенко
Лукашенко: мир никогда не был так близко к порогу ядерной войны
07 мая 2024, 20:20

Фото: сайт Кремля

Мир ранее не подходил к порогу начала ядерной войны так близко, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что заявления западный политиков стремительно ведут не только Европу, но и весь мир к эскалации напряженности.

При этом президент отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

Также Лукашенко призвал немедленно остановить некоторых западных политиков, которые «возомнили себя хозяевами мира» и теперь считают, что имеют полное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

В заключение глава государства добавил, что политическая обстановка активно накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

Ранее в этот день Александр Лукашенко указал на то, что тактическое ядерное оружие необходимо исключительно для сдерживания и защиты, а в наступление с ним никто не пойдёт. Также он озвучил, что Белоруссия должна будет нанести неприемлемый ущерб противнику, если территория страны окажется атакована.

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#александр лукашенко
#белоруссия
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#ядерное оружие
#опасность
#мир
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Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека
Путин поручил повысить доступность жилья на первичном рынке к 2030 году
07 мая 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении доступности жилья на первичном рынке.
Отмечается, документ направлен на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Помимо прочего в документе перечислено повышение доступности жилья на первичном рынке и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Также глава государства поручил обновить к 2030 году жилищный фонд не менее чем на 20% в сравнении с показателями 2019 года.

Кроме того, поставлена цель об улучшении качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Согласно указу, благоустроить необходимо как минимум 30 тысяч общественных территорий, а в небольших городах и исторических поселениях должно быть реализовано не менее 1600 проектов россиян, победивших во Всероссийском конкурсе лучший проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Помимо этого, каждый россиянин к указанному сроку должен быть обеспечен жильём площадью не менее 33 квадратных метров на человека.

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В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации
УКГВ ООН: Израиль нарушил в Газе все пять норм международного права по эвакуации
07 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/butenkow

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Об этом Лаерке сообщил на брифинге.
Отмечается, что перед эвакуацией население должны были предупредить заранее. Однако Израиль не сделал этого, что демонстрирует нарушение международного права.

По словам Лаерке, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, вместе с доступом гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, добавил представитель УКГВ.

Ранее сообщалось, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Путин встретился с Рошалем и своей учительницей в Кремле
07 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после инаугурации провёл первые встречи. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сначала глава государства провёл встречу с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

Затем он встретился в стенах Кремля со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич.

Песков подчеркнул, что Рошаль и Гуревич присутствовали на церемонии инаугурации Путина.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Это уже пятый президентский срок Путина. Он продлится шесть лет – до 2030 года.

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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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#россия
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#леонид рошаль
#учитель
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Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года
07 мая 2024, 19:15

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин поручил увеличить в два раза показатели минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году.
Глава государства подписал соответствующий указ.

Отмечается, что показатели МРОТ будут увеличены по сравнению с показателями, установленными на 2023 год.

Напомним, что ещё в начале апреля глава государства поручил правительству увеличить МРОТ до как минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.

Ранее сообщалось, что после официального вступления в должность президента России Владимир Путин подписал указ о «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подробнее о деталях документа читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#поручение
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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
07 мая 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Вступивший в должность президента России Владимир Путин подписал первый указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основными целями развития России президент обозначил: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи; реализация потенциала каждого гражданина и воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие и многое другое.

Ранее в ходе церемонии инаугурации президент отметил, что Россия уверенно движется вперёд, планируя и реализуя масштабные проекты.

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#владимир путин
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#развитие
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Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД страны Ардзинбу
07 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МИД республики Инала Ардзинбу. Указ опубликован на сайте президента Абхазии.
Исполняющим обязанности главы МИД Абхазии назначен заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба. Причина освобождения Ардзинбы от должности в указе не сообщается.

По данным Telegram-канала «Медиацентр МИД Абхазии», Ардзинба подал заявление об уходе в отставку, по причине того, что переходит на новую работу. На данный момент политик находится в Москве.

Ранее стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.

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#мид
#политика
#заявление
#министр
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Политолог Журавлев раскрыл главную задачу Путина
Политолог Журавлев: Главное — найти России новое место в мире
07 мая 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что одной из основный задач президента России Владимира Путина на этом президентском сроке будет найти и занять новое историческое место нашей страны в мире.
«Одна из ближайших задач пятого срока Путина — победа в СВО. Но она не главная. А главное — найти России новое место в мире. Нам нужны долговременные союзники, новое понимание себя. Мы уже не с Западом. Другие страны воспринимают Россию как мужика с ядерной дубиной, который решит их проблемы. Мы должны изменить это представление и стать другими», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Философ Александр Дугин также обозначил тему победы в СВО как одну из основных задач России сегодня.

«Главный вопрос — это победа, но здесь замкнутый круг. Для того чтобы достичь победы, нам нужно государство победы. Нам нужна элита победы, культура победы, образование победы, управление, администрация победы. Если этого не будет, победы не будет. А если не будет победы, то не будет ничего», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась светлыми чувствами, которые переполняли её во время инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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#рф
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Раскрыты планы Австрии по вступлению в НАТО
Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена не собирается вступать в НАТО
07 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Австрия не собирается вступать в НАТО, однако не отказывается от возможного сотрудничества с некоторыми членами Североатлантического альянса. Об этом глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил в ходе выступления в комитет нижней палаты парламента страны.
Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие планов по вступлению в объединение, страга готова сотрудничать по обмену информацией с другими нейтральными государствами европейского региона. В частности речь идёт с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.

Ранее австрийский министр заявил, что страна продолжит придерживаться нейтралитета, который подразумевает невозможность отправки военных, вооружения и боеприпасов на Украину. При этом он добавил, что Австралия всегда была нейтральным государством в военном отношении, но не нейтральной по мнению.

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#сотрудничество
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