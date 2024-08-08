Лукашенко высказался о гибридной войне против стран СНГ

Сын действующего президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на американское правительство в период, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы прокуратуры.