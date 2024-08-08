Лукашенко высказался о гибридной войне против стран СНГ

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Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами МВД стран СНГ.
По словам главы государства, целью такой войны являются цветные революции и государственные перевороты. Каждая страна Содружества за последние несколько десятилетий пережила хотя бы одну цветную революцию, которая собой представляет попытку госпереворота.
Лукашенко добавил, что признаками оказания внешнего давления на страны являются введение беспрецедентных экономических санкций, а также попытки отдельных стран расколоть связь между странами СНГ.
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Анастасия Чинкова