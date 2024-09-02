Лукашенко заявил о затруднительном положении США из-за ядерного щита России

Фото: Сайт Кремля
Наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жёстких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.
Глава государства подчеркнул, что если бы не было советского ядерного щита, то не было бы Белоруссии. В настоящее время западные страны, в первую очередь США, не знают, что делать с Москвой и Минском. Однако они понимают, что в случае серьёзной опасности последует ответ ядерным оружием, которое уничтожит все Штаты, чего власти страны не хотят, поскольку привыкли к «сытой и хорошей жизни».
Также Лукашенко напомнил, что США не удалось стать монополистом в сфере создания ядерного вооружения как раз таки благодаря усилиям СССР.
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Анастасия Чинкова