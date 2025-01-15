Лукашенко призвал не тратить деньги из государственных инвестиций «на барахло»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал очень внимательно отнестись к формированию государственной инвестиционной программы на 2025 год. По его словам, деньги не должны расходоваться на то, без чего вполне можно обойтись.
«Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого барахла хватает. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.
По словам президента, неважно, кому предназначены помещения или имущество — государственным служащим, силовикам, чиновникам министерств. Если без них можно обойтись, значит затрат на их приобретение и содержание следует избегать.
По словам Лукашенко, экономия должна стать ключевым принципом, которым следует руководствоваться. Он отметил особую роль, которая отводится комитету государственного контроля. Он обратился к главе комитета Василию Герасимову, отметив, что главным вопросом для него будет адекватное расходование бюджетных средств.
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