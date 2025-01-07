«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности сделать все для тихой передачи власти новому поколению. Его слова приводит Белта.
«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — сказал Лукашенко.Лукашенко подчеркнул, что к власти необходимо готовить молодежь, чтобы молодое поколение ценило родину. Глава республики добавил, что процесс смены власти всегда является болезненным.
«…Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите», — добавил политик.Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. Перед этим стало известно, что Лукашенко предложил Словакии.
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