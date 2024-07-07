Лукашенко призвал россиян и украинцев к спасению белорусских сел

Крупнейший в мире корабль береговой охраны из Китая бросил якорь возле спорного рифа в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщило РБК. В своем сообщении филиппинец назвал прибывшее судно «кораблем-монстром».