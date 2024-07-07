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Лукашенко призвал россиян и украинцев к спасению белорусских сел

Лукашенко призвал украинцев и россиян к покупке участков в белорусских селах
07 июля 2024, 01:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян к приобретению участков в белорусских лишенных перспектив селах. Об этом он заявил на государственном празднике «Купалье», известном как «Александрия собирает друзей», сообщает БелТА.
Глава государства пояснил, что это поспособствует сохранению и восстановлению небольших и средних деревень. Он попросил «самых близких друзей из Украины и России» подумать о приобретении земли в «чудо местах», подчеркнув, что это будет стоить копейки.

«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», – заявил Лукашенко.



Ранее глава Белоруссии поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику, выразив уверенность, что многие из гостей будут «приятно удивлены».

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Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ пленного военного ВС РФ
Захарова: американские СМИ игнорировали факты издевательств Киева на Донбассе
07 июля 2024, 01:20

Фото: сайт МИД РФ

Россия неоднократно озвучивала факты издевательств Киева на Донбассе, но американские СМИ сделали все, чтобы этого не видеть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о расстреле российского военнопленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», – заявила дипломат.

Она напомнила, что МИД России неоднократно представлял доклады о нарушениях прав человека, в том числе в Совет Безопасности ООН. Однако американские СМИ сделали все, чтобы игнорировать эту информацию, подчеркнула представитель ведомства.

«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», – резюмировала она.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#мария захарова
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Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин
Филиппины сообщили о крупнейшем «корабле-монстре» из Китая в зоне спорного рифа
07 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/TebNad

Крупнейший в мире корабль береговой охраны из Китая бросил якорь возле спорного рифа в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщило РБК. В своем сообщении филиппинец назвал прибывшее судно «кораблем-монстром».
По данным РБК, речь идет о CCG-5901 — самом большом корабле береговой охраны в мире, который превосходит в размерах американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». На вооружении «корабля-монстра» – 76-мм корабельная пушка и две вспомогательные пушки калибром 30-мм, а также два зенитных орудия, а также имеется вертолетная площадка и ангар для самолетов, уточняет издание.

Сообщается, что китайский корабль заплыл в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, дошел до отмели Аюнгин, переместился к рифу Панганибан, а затем встал на якорь у отмели Эскода.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — процитировали Тарриэлу в РБК.
В статье указывается, что Китай претендует на внушительную часть Южно-Китайского моря, которая является ключевым каналом морской торговли страны и приносит ей $3 трлн ежегодно, что и вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.

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#корабль
#китай
#страны
#флот
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СК пообещал расследование расстрела российского пленного наемниками
СК будет расследовать сообщения о расстреле российского пленного наемниками ВСУ
07 июля 2024, 00:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Следственный комитет (СК) России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного, передает Telegram-канал ведомства.
В СК пообещали, что следователи подробно установят обстоятельства произошедшего и находящуюся в открытом доступе информацию, а действиям всех вовлеченных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#всу
#сво
#наемники
#плен
#россия
#ск рф
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Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
WSJ: Белый дом подготовил список вопросов интервьюерам Байдена
07 июля 2024, 00:14

kremlin

Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, берущих интервью у президента США Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
По его данным, по крайней мере два интервьюера признались, что получили такой список. Речь идет о радиоведущей Андреа Лоуфул-Сандерс и ее коллеге Эрле Ингрэме. Отмечается, что Байден разговаривал с обоими после предвыборных дебатов.

Лоуфул-Сандерс рассказала, что получила список из восьми вопросов, которые ее попросили задать президенту. По ее словам, она согласилась на это при условии, что задаст уточняющие вопрос.

Предвыборный штаб президента прокомментировал ситуацию, заявив, что «не ставит условия по использованию данных вопросов».

«Ведущие всегда могут задать вопрос, который, как они думают, наилучшим образом проинформирует их слушателей», – отмечается в заявлении.

Ранее Байден высказался о своем провале на дебатах и объяснил его отсутствием сил.

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#журналисты
#джозеф байден
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#сша
#выборы
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Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области
06 июля 2024, 23:34

Фото: istockphoto/sommersby

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk обнаружили недалеко от Калининградской области, передает Telegram-канал Shot.
Сейчас дрон барражирует над территорией Польши. Он находится примерно в 50 километрах от границы.

Ранее в Государственной думе заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь.

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#калининград
#бпла
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#сша
#россия
#польша
#севастополь
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Орбан назвал последствия конфликта на Украине для мира
Орбан: украинский конфликт вновь грозит разделением мира на блоки
06 июля 2024, 23:26

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство MTI.
Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и активные экономические отношения со всеми государствами.

«Страны [Организации тюркских государств] ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», – отметил политик.

По его словам, они являются важной основой глобального сотрудничества между Востоком и Западом.

Ранее Орбан предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.

До этого премьер-министр Венгрии сделал аналогичное предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако последний также не воспринял предложение.

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#венгрия
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#владимир зеленский
#украина
#россия
#переговоры
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Посол высказался о визите российских кораблей в Венесуэлу
Мелик-Багдасаров: визит кораблей в Венесуэлу показывает пример дружбы
06 июля 2024, 23:19

Фото: iStock/Roman Zaika

Визит кораблей Северного флота России в порт Ла-Гуайра в Венесуэле и участие моряков в параде, посвященном Дню независимости, являются примером дружбы и сотрудничества между государствами, сообщил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро в знак нашей безусловной солидарности», – заявил он.

Ранее стало известно, что ударная группа кораблей Северного флота России покинула венесуэльский порт, где располагалась с дружественным визитом.

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#корабль
#флот
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В офисе Зеленского рассказали о способе передачи России мирных предложений
Подоляк: Украина может передать России свои мирные предложения через посредников
06 июля 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Diy13

Киев допустил возможность передачи мирного предложения России через посредников, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».
В рамках телемарафона Подоляк подчеркнул, что данный способ работал при заключении зерновых сделок.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является таким посредником. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», это означает, что страна не готова к посреднической миссии.

Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине
06 июля 2024, 22:11

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. Об этом венгерский политик сообщил изданию Die Weltwoche.
По словам Орбана, глава России был «настроен неоптимичстично». Венгерский премьер также добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, однако тот отказался, объяснив, что РФ может воспользоваться этими обстоятельствами.

Несмотря на позиции России и Украины, Виктор Орбан пообещал в следующий раз еще раз поднять тему временного перемирия.

Ранее Владимир Путин отметил, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.

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