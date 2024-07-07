Лукашенко призвал россиян и украинцев к спасению белорусских сел

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян к приобретению участков в белорусских лишенных перспектив селах. Об этом он заявил на государственном празднике «Купалье», известном как «Александрия собирает друзей», сообщает БелТА.
Глава государства пояснил, что это поспособствует сохранению и восстановлению небольших и средних деревень. Он попросил «самых близких друзей из Украины и России» подумать о приобретении земли в «чудо местах», подчеркнув, что это будет стоить копейки.
Ранее глава Белоруссии поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику, выразив уверенность, что многие из гостей будут «приятно удивлены».
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«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», – заявил Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику, выразив уверенность, что многие из гостей будут «приятно удивлены».
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Александр Климов