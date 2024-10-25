Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года.
Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения договоренностей, которые будут отражать текущую обстановку и интересы всех сторон.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.
Читайте также:
Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко
Путин выразил огромное сожаление по поводу конфликта на Украине
Мадуро назвал прошедшею встречу с Путиным на саммите БРИКС невероятной
«Мы надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена и начнутся подвижки в плане переговоров. Мы готовы содействовать этому процессу», — заявил Лукашенко в интервью «Известиям».
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения договоренностей, которые будут отражать текущую обстановку и интересы всех сторон.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.
Читайте также:
Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко
Путин выразил огромное сожаление по поводу конфликта на Украине
Мадуро назвал прошедшею встречу с Путиным на саммите БРИКС невероятной
Елена Перлова