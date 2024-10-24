Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной

Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной

Лукашенко: Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет
24 октября 2024, 08:23
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» высказал своё мнение о возможных последствиях применения Украиной «грязной бомбы» против России. Об этом информирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что такой шаг приведет к мощному ответному удару, который может привести к исчезновению Украины как государства.

«Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать, что будет потом. Нажал — и что дальше?», — задался вопросом Лукашенко.



По его словам, даже если Украина сбросит «грязную бомбу» на Москву, Российская Федерация не падет. Он добавил, что Россия ударит так, что Украина исчезнет.

Помимо этого, Лукашенко выразил сомнения в том, что Украина действительно разрабатывает ядерное оружие, отметив, что Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Читайте также:

Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей
#россия
#украина
#сво
#всу
#ядерное
Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области
24 октября 2024, 08:08

Фото: iStock/N-sky

Добровольцы отряда «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач под Курском. Об этом проинформировало Минобороны России.
«В Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в задачи отряда входит оборона инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Помимо этого, борьба с БПЛА, с ДРГ противника, а также обеспечение эвакуации мирного населения и обеспечение режима КТО.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, в основном из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд работает в сотрудничестве с другими подразделениями, обеспечивая безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.

В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «БАРС-Курск», «БАРС-Белгород» и «БАРС-Брянск». Их основная задача — поддержка оперативных штабов губернаторов и выполнение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). В настоящее время активно проходит подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

​Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
#бпла
#солдаты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: ПВО за ночь уничтожила 3 БПЛА над Черным морем и 4 в Курской области
24 октября 2024, 07:35

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над Черным морем и четыре в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БпЛА над территорией Курской области», — указано в сообщении Министерства обороны, размещённом в Telegram-канале.

По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей
ВГА: ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей села Пыльное
24 октября 2024, 06:57

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное. Об этом информирует РИА Новости.
Житель села Пыльное, родившийся в 1936 году, сообщил сотрудникам центра фиксации военных преступлений УВД ВГА, что его сын и жена были расстреляны военнослужащими ВСУ во время их отхода из населенного пункта в середине мая 2024 года.

По словам мужчины, боевики убили его семью под воздействием наркотиков. Он отметил, что психотропные вещества украинским военным отправили волонтеры в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.

Шешкин рассказал, что личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался военный 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, родившийся в 1993 году. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, представитель УВД военно-гражданской администрации сообщил, что среди подозреваемых находятся близкие знакомые Обрычкина — его друг и брат. В отношении них также было возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
#уголовное сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Селидово и Горняке
24 октября 2024, 06:51

Украинские военные сообщают о значительном ухудшении обстановки в районе населенных пунктов Селидово и Горняк на Донецком направлении.
Бойцы ВСУ отмечают потерю контроля над ключевыми позициями и активное продвижение российских войск в этом районе.

«Ситуация в Селидово и Горняке для нас сильно ухудшилась. Это может означать, что противник уже прорвался к югу от Горняка и Кураховки. В Селидово мы потеряли контроль над восточной, южной и центральной частями города», — передает слова украинских военных издание «Страна.ua».
ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на данном участке фронта, что вызывает обеспокоенность среди бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.

Читайте также:

Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине

«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР

Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с РФ
#эксперт
#власть
#контроль
#днр
#всу
#вс рф
#кндр
#солдат
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово
23 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
«Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что безостановочное наступление ВС РФ приведет к полному окружению Селидово, пути снабжения которого отрезаны.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Донбассе, ситуация на некоторых направлениях — критическая. Офицер считает, что боевики ВСУ могут попасть в клещи между Кураховкой и Горняком.

Читайте также:

«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР

Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью

Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
#клещи
#украина
#город
#катастрофа
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине
Лукашенко: Белоруссия не фиксировала военных КНДР в зоне конфликта на Украине
23 октября 2024, 21:56

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит в зоне конфликта на Украине и не фиксировал там военных КНДР. Об этом он сообщил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, с большей серьезностью стоит относиться к возможности появления на фронте французских или польских войск.
«Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно «спрятаны». Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться», — с иронией пояснил он.
Лукашенко добавил, что на фоне сообщений о прибытии военных КНДР западные страны могут отправить в зону конфликта польские или французские войска.
«К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим», — подчеркнул белорусский лидер.
Он также отметил, что Россия не нуждается в помощи КНДР, так как она даже никогда не просила Белоруссию включиться в конфликт.

Читайте также:

Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с Россией

Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям на Украине

Лукашенко заявил о своем выдвижении на выборы президента Белоруссии в 2025 году
#россия
#конфликт
#власть
#страны
#лидер
#кндр
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР
Генерал ВСУ Романенко: украинские военные могут попасть в котел в Донбассе
23 октября 2024, 21:36

Бойцы Добровольческого корпуса (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Украинские боевики могут попасть в котел в Донбассе, поэтому для них складывается критическая ситуация, заявил каналу Politeka генерал ВСУ Игорь Романенко. Он отметил продвижение российских войск.
«Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск», — прокомментировал собеседник.

Офицер считает, что боевики ВСУ могут оказаться в котле между Кураховкой и Горняком.

«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — резюмировал Романенко.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

Ранее сообщалось, какая страна может начать обсуждать вопрос о возможных оружейных поставках Украине.

Читайте также:

Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью

В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам

Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
#мир
#украина
#россия
#донбасс
#война
#сво
#всу
#конфликт
#днр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с РФ
23 октября 2024, 21:17

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Украинская власть хотела бы старта ядерного конфликта с РФ, считает президент белорусской республики Александр Лукашенко, передает «Россия-1».
«Я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал политик.
Он добавил, что уверен в этом «больше чем на 300%. Глава РБ подчеркнул, что РФ не применит ядерные вооружения, которые есть в Беларуси, если он не согласится.

Ранее Лукашенко рассказывал, как президент России Владимир Путин относится к потерям на Украине. Политик беседовал с журналистом BBC на казанском саммите объединения БРИКС, который проходит до 24 октября.

Перед этим сообщалось, когда запланированы выборы в Белоруссии.

Читайте также:

Лукашенко заявил о своем выдвижении на выборы президента Белоруссии в 2025 году

«Угощаешь тем, что мне есть нельзя»: Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС

Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств
#мир
#россия
#украина
#белоруссия
#война
#конфликт
#сво
#новости
#ядерное оружие
#александр лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью
23 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Соединенное Королевство прикрывает доставку оружия для боевиков ВСУ по Черноморью, проинформировали в российском посольстве в Лондоне после обвинений РФ в препятствии поставкам гуманитарной помощи Палестине. Об этом пишет РИА Новости.
«Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого «зернового коридора», а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима», — прокомментировали дипломаты.

Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации украинской республики.

Ранее британское руководство заявляло, что выделит Украине дополнительные 155 миллионов долларов на закупку морских дронов и прочую поддержку.

Читайте также:

Южная Корея может начать оружейные поставки Украине

В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам

Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
#мир
#россия
#великобритания
#украина
#оружие
#лондон
#посольство
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате