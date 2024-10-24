Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» высказал своё мнение о возможных последствиях применения Украиной «грязной бомбы» против России. Об этом информирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что такой шаг приведет к мощному ответному удару, который может привести к исчезновению Украины как государства.
По его словам, даже если Украина сбросит «грязную бомбу» на Москву, Российская Федерация не падет. Он добавил, что Россия ударит так, что Украина исчезнет.
Помимо этого, Лукашенко выразил сомнения в том, что Украина действительно разрабатывает ядерное оружие, отметив, что Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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«Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать, что будет потом. Нажал — и что дальше?», — задался вопросом Лукашенко.
По его словам, даже если Украина сбросит «грязную бомбу» на Москву, Российская Федерация не падет. Он добавил, что Россия ударит так, что Украина исчезнет.
Помимо этого, Лукашенко выразил сомнения в том, что Украина действительно разрабатывает ядерное оружие, отметив, что Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова