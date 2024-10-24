Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко

Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко

24 октября 2024, 17:48

Президент Украины Владимир Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на саммите БРИКС в Казани.
Ранее считалось, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада. Однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский, который «упёрся напрочь», отметил Лукашенко.

При этом Запад не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.



Лукашенко также указал на то, что Запад видит и оценивает ситуацию на передовой, где России удаётся уверенно продвигаться вперёд. И они понимают, что скоро наступит крах Украины, а значит и всего коллективного Запада, который ввязался в поддержку Киева. В связи с этим, есть вероятность, что за закрытыми дверьми западные лидеры начнут подталкивать Зеленского к переговорам.

Читайте также:

Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной

Лукашенко высмеял заявление Зеленского о завершении конфликта в 2025 году

Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине
#владимир зеленский
#украина
#александр лукашенко
#белоруссия
#россия
#сво
#переговоры
Путин выразил огромное сожаление по поводу конфликта на Украине
24 октября 2024, 17:16

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Вооружённые конфликты, происходящие по всему миру, не могут не вызывать сожаление у властей России и у всех жителей страны. Конечно, это относится и к военному кризису на Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заключительном заседании БРИКС в Казани, проходившем в формате «БРИКС плюс/аутрич» (в расширенном формате - прим. ред.). Он высказался на тему вооружённых конфликтов в разных уголках земного шара сразу после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — подчеркнул российский лидер.

Ранее там же, в Казани, Путин объяснил стремление западных стран нанести стратегическое поражение России элементарным незнанием истории. К тому же те, кто мечтает поставить Россию на колени не принимает во внимание «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа», добавил российский президент.

Читайте также:

Путин: Институты ООН и глобальные финансовые системы нуждаются в реформировании

Песков раскрыл, что на самом деле обсуждалось на саммите БРИКС в Казани

Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций
#владимир путин
#президент
#лидер
#рф
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пожировали — пора и честь знать»: Захарова обратилась к дипломатам из Польши
Захарова рекомендовала польским дипломатам готовиться к отъезду из России
24 октября 2024, 16:38

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Польским дипломатам следует начинать паковать чемоданы и готовиться к отъезду из России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на беспардонные действия польских властей. Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский объявил, что девять сотрудников Генерального консульства в России в Познани должны будут покинуть страну. В их числе три дипломата.

Такое решение было принято после того, как двумя днями ранее, во вторник, глава польского МИД Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу этого российского представительства. Оно может быть закрыто в ноябре. Причиной этого польский министр назвал задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский, разумеется, не привёл.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — прокомментировала это известие Мария Захарова.

В российском министерстве иностранных дел после сообщения о предстоящем закрытии консульства РФ пообещали дать на такие действия польских властей болезненный ответ.

Читайте также:

В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла

TVN: в Польше задержали подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ

В МИД России прокомментировали заявление Сикорского о вероятном перехвате ракет
#задержание
#мид
#министр
#мария захарова
#рф
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессор Халифе-Рахме: Будущее – за БРИКС
24 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/Bet_Noire

Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме пояснил, что, поскольку именно государства-члены БИКС владеют большинством ресурсов, то будущее стоит именно за этой организацией.
«Я полагаю, что двумя важнейшими наименованиями сырья станут, собственно, уже стали, энергоносители — нефть, газ и вдобавок литий, а также продовольствие. И Россия в этом плане — лидер», — прокомментировал в беседе с RT Халифе-Рахме.

А президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани выразил желание страны также стать участником организации.

«Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС», — приводит «Известия» слова лидера страны.

Ранее на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению мира в Газе, Ливане, Судане и на Украине.

Читайте также:

Мадуро назвал прошедшею встречу с Путиным невероятной

Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме

NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
#россия
#продовольствие
#нефть
#страны
#саммит
#лидер
#брикс
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мадуро назвал прошедшею встречу с Путиным на саммите БРИКС невероятной
24 октября 2024, 15:35

Николас Мадуро (Фото: РИА Новости/Магда Хибелли)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил в беседе с корреспондентом RT Семёном Сендеровым, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла невероятно.
«Невероятная встреча между близкими странами и близкими президентами», — прокомментировал Мадуро.

Также на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению мира в Газе, Ливане, Судане и на Украине.

«Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Гутерреша.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС.

Читайте также:

Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме

NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

Купюра БРИКС, подаренная Путину, вызвала недовольство главы Центробанка России
#курс
#саммит
#встреча
#оон
#венесуэла
#президент
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев мемом bóbr kurwa ответил на планы Польши выслать посла России
24 октября 2024, 15:27

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генконсульства России в Познани. Политик наполнил о практике «быстрого правосудия» для послов вражеских государств и убийстве посла Германии Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.
Медведев возмутился решением Польши о закрытии российского диппредставительства. Он подчеркнул, что поляки нарываются на неприятности, закрывая консульство и строя планы по высылке посла РФ.

Политик заявил, что в 1920-х годах правосудие было быстрым. В качестве примера он привёл немецкого посла фон Мирбаха, который был ликвидирован чекистами Николаем Андреевым и Яковом Блюмкиным в Москве.

Завершил свою публикацию Медведев отсылкой к популярному польскому мему «Bóbr kurwa».

Генконсульство России в Познани работало с 1946 года с перерывом в 1948-1960 годах. 22 октября МИД Польши принял решение закрыть дипмиссию и выслать её персонал. Российский МИД, в свою очередь, назвал действия поляков проявлением безудержной русофобии и пообещал принять ответные меры.

Читайте также:

В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла

Do Rzeczy: В Варшаве задумались о восстановлении отношений с Россией

В Польше разрешили провести ранее запрещенный марш националистов в Варшаве
#дмитрий медведев
#россия
#польша
#посольство
#мид
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Срок экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменён на условный
Срок экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменен судом на условный
24 октября 2024, 14:10

Фото: Риа Новости/Алексей Майшев

Московский городской суд изменил решение о наказании бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой
Экс-замглавы министра просвещения РФ Марина Ракова была осуждена за хищение средств, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Они были необходимы для реализации федерального проекта «Учитель года». Сумму в размере 50 миллионов рублей ведомство получило благодаря национальному проекту «Образование».

В марте 2024 года Ракова получила пять лет колонии. До вступления приговора в силу суд оставил бывшую чиновницу на свободе. Тогда же Марина Ракова подала жалобу на приговор, сообщает Газета.ru.

Московский городской суд пересмотрел наказание для экс-замглавы министра просвещения.
«Приговор считать условным с испытательным сроком 5 лет», — постановил суд во время оглашения приговора.
Читайте также:

Десятки миллионов и 11 квартир, оформленных на жену: за что задержали экс-замминистра энергетики Яновского

Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн

В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей
#суд
#приговор
#образование
#мошенничество
#наказание
#фонд
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Институты ООН и глобальные финансовые системы нуждаются в реформировании
Путин: ООН следует быть адаптированной к современным реалииям
24 октября 2024, 14:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Организация Объединённых Наций должна быть полностью адаптирована к современным реалиям. Необходимость в реформировании институтов ООН уже давно назрела.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в Казани. По мнению российского лидера, Совет безопасности ООН следует расширить за счёт включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом же ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, страны Африки должны стать постоянными членами этой структуры. Напомним, в настоящее время в Совет безопасности международной организации входят пять постоянных членов, имеющих право вето: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Интересно, что тезис о напрашивающихся реформах институтов и отделов ООН Путин озвучил в присутствии генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Впрочем, он и сам в последние годы выступал с призывами к реформам. По словам российского президента, кроме изменений в структуре и, возможно, функционале ООН, необходимо также кардинальные реформы глобальных финансовых структур.

Что касается ООН, то эта всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту и развитию государств планеты, заключил Путин.

Читайте также:

Купюра БРИКС, подаренная Путину, вызвала недовольство главы Центробанка России

Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время

Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ
#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#сергей лавров
#китай
#мид рф
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Давление на Эрдогана»: Политолог раскрыл причастность Запада к теракту в Анкаре
Политолог Фельдман: теракт в Анкаре является угрозой Эрдогану от Запада и НАТО
24 октября 2024, 12:49

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли. По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Подробности теракта выясняются турецкими прокурорами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот теракт можно рассматривать как коллективное послание блока НАТО президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«И в этом послании содержится очевидная угроза. Весьма символично, что теракт прошел тогда, когда сам Эрдоган находился на саммите заседания БРИКС. Ему пришлось в срочном порядке сократить период пребывания на саммите», — сказал политолог.

Он добавил, что в этом послании содержится подтекст, ведь атака совершена на предприятие, модернизирующее западные самолеты, которые поставляются Турции.
«Здесь, видимо, содержится намек на то, что Турция может не только потерять военно-политическую поддержку от блока НАТО и Запада, но и лишиться их военной техники, которая составляет основной ударный кулак турецкой армии», — объяснил эксперт.

По его словам, в этой ситуации мы имеем дело с очевидным примером «военно-политического шантажа и психологического давления» на турецкого лидера.
«Возможно, ему придется положить на весы фактор зависимости от Запада и его поставщиков оружия и стремление к обретению всестороннего суверенитета. Эрдоган сейчас на распутье», — заявил кандидат политических наук.

Читайте также:

Появились подробности о теракте в Анкаре

Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек

«Изолировать Россию»: Политолог рассказал о важных решениях на саммите БРИКС в Казани
#эксперт
#самолёты
#оружие
#теракт
#предприятие
#человек
#соболезнования
#турция
#политолог
#лидер
#нато
#атака
#реджеп тайип эрдоган
#послание
#брикс
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве РФ и КНДР
24 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что договор был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 19 июня 2024 года. Глава государства внёс его на ратификацию в Госдуму 14 октября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию договора итогом развития отношений между Россией и Северной Кореей. КНДР всегда поддерживала Россию в период принятия важных решений: при проведении СВО на Украине, приняла вхождение Крыма в состав РФ, решения по Донецкой, Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.

Согласно четвёртой главе договора, в случае возникновения угрозы одной из сторон, будут незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций и согласованию дальнейших мер по оказанию помощи и устранению угрозы. Если же одна из сторон договора подвергается вооружённому нападению третьего государства и оказывается в состоянии войны, другая сторона незамедлительно оказывает военную и иную помощь в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР.

Читайте также:

Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине

Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине

Южная Корея может начать оружейные поставки Украине
#россия
#кндр
#госдума
#договор
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате