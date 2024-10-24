Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на саммите БРИКС в Казани.
Ранее считалось, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада. Однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский, который «упёрся напрочь», отметил Лукашенко.
При этом Запад не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.
Лукашенко также указал на то, что Запад видит и оценивает ситуацию на передовой, где России удаётся уверенно продвигаться вперёд. И они понимают, что скоро наступит крах Украины, а значит и всего коллективного Запада, который ввязался в поддержку Киева. В связи с этим, есть вероятность, что за закрытыми дверьми западные лидеры начнут подталкивать Зеленского к переговорам.
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При этом Запад не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.
Лукашенко также указал на то, что Запад видит и оценивает ситуацию на передовой, где России удаётся уверенно продвигаться вперёд. И они понимают, что скоро наступит крах Украины, а значит и всего коллективного Запада, который ввязался в поддержку Киева. В связи с этим, есть вероятность, что за закрытыми дверьми западные лидеры начнут подталкивать Зеленского к переговорам.
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Анастасия Чинкова