ЦИК РБ получил регистрационную документацию группы по выдвижению Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Регистрационные документы группы по выдвижению президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборы получил ЦИК республики, сказано в Telegram-канале комиссии.
«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — сказано в публикации.Выборы в белорусской республике запланированы на 26 января грядущего года. Кандидаты на пост президента страны должны подать соответствующие документы не позже 1 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, сколько процентов составляет явка на парламентские выборы в Грузии в первые часы голосования.
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