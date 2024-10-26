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ЦИК РБ получил регистрационную документацию группы по выдвижению Лукашенко

26 октября 2024, 12:50
Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Регистрационные документы группы по выдвижению президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборы получил ЦИК республики, сказано в Telegram-канале комиссии.
«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — сказано в публикации.
Выборы в белорусской республике запланированы на 26 января грядущего года. Кандидаты на пост президента страны должны подать соответствующие документы не позже 1 ноября текущего года.



Ранее сообщалось, сколько процентов составляет явка на парламентские выборы в Грузии в первые часы голосования.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#новости
#цик
#александр лукашенко
«Чтобы не вякал»: Захарова прокомментировала новый кредит для Украины
Захарова: Киеву дадут $50 млрд в кредит для молчания Зеленского о ядерном оружии
26 октября 2024, 12:34

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Запад даст Украине в кредит $50 млрд долларов, чтобы Владимир Зеленский «не вякал» про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, таким образом союзники Киева охладили его позицию о ядерном оружии у Украины, которое якобы появится при отказе от принятия ее в НАТО.
«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: «Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: «Украина выбирает НАТО». Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», — написала она.
Захарова отметила, что задачей Зеленского стала попытка попасть в учебники истории как поразительный в своей абсурдности политик.
«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — пояснила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Захарова заявляла, что Польша решила закрыть консульство России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой. По ее мнению, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены.

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#зеленский
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В КНР наказали свыше полумиллиона человек за взяточничество
26 октября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Fotonen

В Китае за коррупцию наказали 589 тысяч человек, проинформировали в Центральной дисциплинарной комиссии республики.
«В общей сложности 2 972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказано в сообщении.
Там добавили, что с января по сентябрь текущего года надзорные органы по всему Китаю получили 2,703 миллиона обращений, а также отчетов о коррупции среди чиновников и 756 тысяч жалоб.

По данным комиссии, 74 тысячи «наказанных» из 589 — это чиновники районного и поселкового уровней.

В сентябре была осуждена экс-губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу 52-летняя чиновница Чжун Ян.

Ранее сообщалось, какие обвинения касаемо американских выборов отвергли в Китае.

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#мир
#китай
#коррупция
#новости
#взятка
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На Западе заговорили о потере влияния на международной арене
Der Spiegel: Запад должен пойти на уступки Глобальному Югу из-за роста БРИКС
26 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/Bet_Noire

Запад должен пойти на серьезные уступки развивающимся странам Глобального Юга и отказаться от привилегий, чтобы спасти репутацию и влияние на международной арене. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel. Отмечается, что БРИКС стал привлекать все больше новых государств.
«Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий», — пишут в статье.
По информации газеты, БРИКС привлекает все больше участников и увеличивает свое влияние, а также превосходит G7 не только по количеству населения, но и по экономическим показателям, что становится серьезным вызовом для Запада.
«Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями <...> более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам», — подчеркивается в материале.
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#германия
#брикс
#власть
#политика
#экономика
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Стало известно об оружии США против России и Китая в космосе
Bloomberg: США готовят к запуску оружие для подавления спутников России и Китая
26 октября 2024, 11:25

Фото: iStock/forplayday

США готовят к запуску в 2025 году новое оружие для подавления спутников России и Китая в космосе. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет об облегченной версии генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года.
«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось», — пишут в статье.
По информации агентства, ввести новую версию генератора помех планировали в 2022 году, однако преодолеть проблемы технического характера удалось лишь недавно. Сообщается, что первые испытания оружия для подавления спутников рассчитывают в первом квартале 2025 года.

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#оружие
#испытания
#сша
#космос
#вооружение
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Явка на выборы в Грузии составляет 9,27% в первые часы
26 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Явка на парламентские выборы в Грузии в первые пару часов составляет 9,27%, информирует пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в рамках брифинга.
«К данному времени (9:00 мск) на избирательный участок прибыли 324 тысяч 197 избирателей, это 9,27%», — прокомментировала она.
В 2020 году явка в это время была 8,33%, а в 2916-м — 8,34%. Порога явки нет, выборы признают состоявшимися вне зависимости от числа участников голосования.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что в стране имеются силы, которые хотят госпереворота. Политик упомянул некие признаки ведущейся подготовки захвата власти антидемократическим путем.

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#мир
#грузия
#выборы
#новости
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Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее
Axios: Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее
26 октября 2024, 11:06

Фото: istockphoto/e-crow

Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее. Как уточняет Axios, ссылаясь на источники, Израиль обозначил потенциальные цели и призывал не бить в ответ.
«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — говорится в сообщении.
Источники добавили, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию Армией обороны Израиля генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а позже нанес массированный ракетный удар по Израилю.

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#мир
#израиль
#иран
#новости
#война
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Стало известно, как будет выглядеть купюра БРИКС на саммите в 2025 году
На купюре БРИКС в 2025 году изобразят животных
26 октября 2024, 10:33

Владимир Путин с купюрой БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

На купюре саммита БРИКС в 2025 году изобразят животных, которые ассоциируются с государствами-участниками объединения, рассказал ТАСС гендиректор компании «АРМ-регистр» и автор похожей купюры, продемонстрированной на саммите этого года, Евгений Федоров.
«У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — пояснил Федоров.
По его словам, сейчас разрабатывается купюрная линейка под названием «Тотемные животные» с номиналом 200. В настоящее время, добавил Федоров, на «лице» изображен Кремль, а также статуя с Христом-Искупителем, что в Рио-де-Жанейро.

До этого президент России Владимир Путин увидел «купюру БРИКС» на саммите в Казани, которую передал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, купюра Набиуллиной не понравилась.

Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Он стал самым крупным событием во внешней политике на территории РФ.

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#мир
#саммит
#брикс
#новости
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Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции
26 октября 2024, 10:32

Вячеслав Володин (Фото: сайт Госдумы РФ)

Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.
Нововведения также исключат ошибки, допущенные во время регистрации мигрантов в государственных системах, не допуская в Россию нарушивших ранее закон иностранных граждан, пояснил парламентарий.

С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.

С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.

Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.

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#мир
#россия
#закон
#мигранты
#иноагенты
#госдума
#вячеслав володин
#новости
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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине
Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине
26 октября 2024, 09:58

Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без поддержки от всех стран-участниц. Но при этом Берлин и Париж выразили обеспокоенность в том, что эти действия могут превратить фонд в инструмент внешней политики.

Согласно информации агентства, другие государства Европейского союза так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Украине.

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