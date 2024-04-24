Лукашенко раскрыл, когда намерен «уйти на покой»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии сообщил, что он покинет свой пост, когда появится человек, который будет бесконечно предан государству.
Об этом он заявил на заседании Всебелорусского народного собрания. Лукашенко также готов «уйти на покой», когда его попросит об этом народ.
Его преемником должен стать человек, который никогда не предаст интересы государства и будет идти на баррикады, не боясь. Он не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью, подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского лидера, финиш его политической карьеры должен быть достойным. Также ему важно, чтобы власти страны «не угробили то, что создано».
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Его преемником должен стать человек, который никогда не предаст интересы государства и будет идти на баррикады, не боясь. Он не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью, подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского лидера, финиш его политической карьеры должен быть достойным. Также ему важно, чтобы власти страны «не угробили то, что создано».
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Алёна Самарева