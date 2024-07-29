Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме между ними возникло полное взаимопонимание по всем вопросам. Слова белорусского президента приводит госагентство БелТА.
«Взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения абсолютно нет», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, на встрече с Путиным они смогли обсудить формулу ценообразования на нефть и предоплату за нее. Также затронули и вопрос утилизационного сбора. Лукашенко добавил, что уже в ближайшие дни отправит своему российскому коллеге письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате.
Также Лукашенко отметил, что после вступления Белоруссии в ШОС перед страной открываются большие возможности, в том числе доступ к огромному рынку товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций и снижение политических рисков.
Напомним, лидер Белоруссии посетил Россию 25 июля с двухдневным рабочим визитом. Встреча с Путиным прошла в закрытом от СМИ формате.
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Элина Позднякова