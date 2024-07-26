Путин снова встретился с Лукашенко на Валааме

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы страны посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен. После этого лидеры продолжили общение на Валааме.
Также политики посетили Романовский скит, инициаторами строительства которого была семья династии Романовых.
В пуле рассказали, что Путин прибыл на остров раньше своего коллеги. Президента встретил наместник монастыря владыка Панкратий. После этого на Валаам приехал Лукашенко вместе с сыном Николаем.
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Также политики посетили Романовский скит, инициаторами строительства которого была семья династии Романовых.
В пуле рассказали, что Путин прибыл на остров раньше своего коллеги. Президента встретил наместник монастыря владыка Панкратий. После этого на Валаам приехал Лукашенко вместе с сыном Николаем.
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Анастасия Чинкова