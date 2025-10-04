Лукашенко отметил важность выживания в условиях передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об острой необходимости выживания в условиях передела мира. Соответствующее заявление он сделал во время рабочей поездки в Гомельскую область.
По его словам, которые приводит БелТА, таких перемен избежать невозможно, но возвращаться к прошлому уровню развития тоже нельзя.
«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — прим. ред.) — в лаптях ходить», — сказал белорусский лидер.Он также подчеркнул важность развития Полесья, заявив о том, что этот регион нужно «приводить в чувство».
Ранее Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения, призвав обе стороны «мудро делать шаги навстречу друг другу».