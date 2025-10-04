Лукашенко отметил важность выживания в условиях передела мира

04 октября 2025, 14:24

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об острой необходимости выживания в условиях передела мира. Соответствующее заявление он сделал во время рабочей поездки в Гомельскую область.





По его словам, которые приводит БелТА, таких перемен избежать невозможно, но возвращаться к прошлому уровню развития тоже нельзя.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — прим. ред.) — в лаптях ходить», — сказал белорусский лидер.