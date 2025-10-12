Лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что текущее развитие событий в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.
Фрагмент беседы опубликовали в Telegram-канале корреспондента.
Лукашенко отметил, что ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте и призвал к оперативным действиям со стороны украинских властей.
По его словам, решение конфликта во многом зависит от Владимира Зеленского, которому, по мнению белорусского лидера, следует вернуться к переговорам.
Кроме того, Лукашенко высказал убеждение, что «счастье на территорию Украины могут принести только славянские страны». Он напомнил о своём раннем предложении в начале спецоперации — политик выступил за встречу руководителей трёх стран, чтобы «сесть и договориться» об окончании «этой непонятной войны». В сентябре глава республики вновь заявил о желании обсудить конфликт с Зеленским.
