Достижения.рф

Лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины

Президент Лукашенко: ситуация в зоне СВО может привести к исчезновению Украины
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что текущее развитие событий в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.



Фрагмент беседы опубликовали в Telegram-канале корреспондента.

Лукашенко отметил, что ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте и призвал к оперативным действиям со стороны украинских властей.

По его словам, решение конфликта во многом зависит от Владимира Зеленского, которому, по мнению белорусского лидера, следует вернуться к переговорам.

Кроме того, Лукашенко высказал убеждение, что «счастье на территорию Украины могут принести только славянские страны». Он напомнил о своём раннем предложении в начале спецоперации — политик выступил за встречу руководителей трёх стран, чтобы «сесть и договориться» об окончании «этой непонятной войны». В сентябре глава республики вновь заявил о желании обсудить конфликт с Зеленским.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0