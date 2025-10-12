Лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины

12 октября 2025, 21:52

Президент Лукашенко: ситуация в зоне СВО может привести к исчезновению Украины

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что текущее развитие событий в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.