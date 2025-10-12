Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании кризиса на Украине

12 октября 2025, 14:34

Президент Лукашенко: проблема в решении конфликта заключена в Зеленском

Фото: istockphoto/reflection_art

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что главная сложность в урегулировании конфликта на Украине связывается в большей степени Владимиром Зеленским, чем с западными лидерами или США.