Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании кризиса на Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что главная сложность в урегулировании конфликта на Украине связывается в большей степени Владимиром Зеленским, чем с западными лидерами или США.
По его словам, опубликованным в телеграме корреспондента, в последние дни поступает всё больше сведений, указывающих на персональную роль Зеленского в осложнении переговорного процесса.
26 сентября Лукашенко отметил, что хотел бы обсудить ситуацию с самим Зеленским и напомнил о своём раннем предложении, сделанном в начале специальной военной операции, — организовать встречу руководителей трёх «славянских» государств для переговоров об окончании «этой непонятной войны».
В тот же день президент Белоруссии посоветовал главе киевского режима успокоиться в связи с его угрозами ударить по Кремлю и предупредил, что если Зеленский не остановится, то «потеряет всю Украину».
Читайте также: