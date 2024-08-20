«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военнослужащие, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, осознавая обреченность своего плана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия», полная версия которого была показана на белорусском телеканале «Беларусь 1».