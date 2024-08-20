Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Алаудинов прокомментировал кадры с расстрелянными в упор мирными жителями
20 августа 2024, 00:46
istock/Gennadiy Kravchenko

istock/Gennadiy Kravchenko

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил фотографии, на которых запечатлены расстрелы мирных жителей Курской области. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своем Telegram-канале.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор, в голову, в затылок. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — сказал Алаудинов, выражая глубокую скорбь по поводу случившегося.
Алаудинов подчеркнул, что российские бойцы отомстят за каждого убитого мирного жителя, и принес соболезнования семьям погибших.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

Читайте также:

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском

«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде

Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ
#операция
#президент
#жители
#соболезнования
#ограничения
#владимир зеленский
#всу
#атака
#служба
Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском
Морпехм устроили засаду колонне техники ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 00:36

Российские морские пехотинцы устроили засаду колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом военному корреспонденту RT Александру Яремчуку рассказали бойцы с позывными «Бык» и «Балу».
По словам морпехов, они подпустили украинских военнослужащих на дистанцию 150-200 метров, чтобы максимально эффективно провести атаку.

«Прямо впритык! Потому что чем ближе к нам противник, тем меньше вероятность, что он сможет навести артиллерию. Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать», — поделился один из бойцов.
В результате спланированной операции морпехи сумели обездвижить колонну ВСУ, установив мины на ее пути, после чего открыли огонь по украинской пехоте.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

Читайте также:

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область

«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде

Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ
#город
#операции
#всу
#зеленский
#лукашенко
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область
Лукашенко: идущие на Курскую область украинцы заранее прощались с родственниками
20 августа 2024, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военнослужащие, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, осознавая обреченность своего плана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия», полная версия которого была показана на белорусском телеканале «Беларусь 1».
«Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили домой и прощались с родственниками. Те, кто шли на Курск, попрощались с родными. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно, понимая бесперспективность», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что более 70 процентов украинцев ненавидят Зеленского, потому что он «обещал одно, а делает другое». По словам Лукашенко, для нападения на Курскую область Киев собрал наиболее подготовленных бойцов со всей линии фронта, однако он уверен, что российские военные «снесут» украинские подразделения.

«Встает вопрос: зачем украинцы туда зашли? Чтобы похоронить своих лучших бойцов?» — добавил Лукашенко.
Напомним, что 6 августа в 5:30 утра украинские подразделения перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ на 19 августа, украинские войска потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.

Президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели России будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Читайте также:

«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде

Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ

«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области
#операция
#минобороны рф
#военные
#владимир путин
#президент
#операции
#режим
#всу
#вс рф
#зеленский
#киев
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде
Зеленский рассказал о рекордном оттоке населения с Украины
20 августа 2024, 00:08

Президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения из страны и анонсировал создание нового министерства, которое займется вопросами граждан, выехавших за границу. В своем выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины Зеленский подчеркнул, что страна столкнулась с беспрецедентным числом граждан, покинувших Украину.
«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — заявил президент, отметив, что уехавшие граждане оказываются под влиянием «российской пропаганды» и утрачивают культурную связь с родиной.
Для противодействия влиянию России на украинцев за границей и сохранения их связей с Украиной будет создано новое министерство, которое возьмет на себя часть функций МИДа. По словам Зеленского, это ведомство будет отвечать за поддержку отношений между Украиной и ее гражданами, а также за защиту национальных интересов за рубежом.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что ежедневно около двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. По прогнозам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2033 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек, и вернуть удастся лишь половину уехавших.

Читайте также:

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ

«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области
#президент
#население
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
19 августа 2024, 23:42

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

Вечером в воскресенье в Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным на 22:41 по московскому времени, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Жителям этих регионов рекомендовано принять меры предосторожности и укрыться в безопасных местах.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что российские войска в ходе боевых действий не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Читайте также:

Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ

«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области

ВС РФ вытеснили украинских боевиков из поселка Нью-Йорк в ДНР
#тревога
#днр
#всу
#рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский офицер рассказал, как на самом деле обстоят дела у ВСУ
Офицер Дэвис: украинские войска действуют на пределе своих возможностей
19 августа 2024, 23:32

Отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия достигла предела своих возможностей из-за значительного истощения ресурсов. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что Украина больше не имеет достаточных людских и материальных резервов для продолжения боевых действий на том же уровне.
«Украина сейчас почти на пределе своих возможностей, у них просто нет больше войск», — отметил Дэвис.

Бывший военный добавил, что ВСУ также сталкиваются с острой нехваткой средств противовоздушной обороны и бронетехники. Он указал на тот факт, что у Украины нет промышленного потенциала, чтобы восполнить все понесенные потери.

По мнению Дэвиса, в отличие от России, обладающей значительными ресурсами, Украина не имеет возможности продолжать затяжную войну с такими же темпами. Это, по его словам, ставит страну в крайне уязвимое положение.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также:

«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области

ВС РФ вытеснили украинских боевиков из поселка Нью-Йорк в ДНР

Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки
#армия
#украина
#человек
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области
Соскин: выход ВСУ из Курской области станет крахом правления Зеленского
19 августа 2024, 23:15

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что возможный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет началом краха режима Владимира Зеленского. В своем блоге на YouTube аналитик подчеркнул, что потеря контроля над этой территорией будет иметь катастрофические последствия для украинского лидера.
Соскин отметил, что киевский режим уже сталкивается с серьезными трудностями из-за плачевного положения ВСУ в Донецкой Народной Республике, особенно в районах Торецка, Мирнограда и Покровска. По его мнению, провокация в Курской области является отчаянной попыткой Зеленского удержать свою власть, но, как и многие другие его начинания, она обречена на провал.

Эксперт также указал, что поражение в Курской области вызовет еще большее недовольство в украинском обществе, что может привести к открытому противостоянию с президентом. Соскин считает, что это станет последним ударом по и без того неустойчивому положению Зеленского.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ходе боев на территории Курской области были уничтожены значительные силы ВСУ, включая до 2860 военных и десятки единиц бронетехники.

Читайте также:

ВС РФ вытеснили украинских боевиков из поселка Нью-Йорк в ДНР

Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части
#эксперт
#власть
#режим
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ вытеснили украинских боевиков из поселка Нью-Йорк в ДНР
Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Нью-Йорк в ДНР
19 августа 2024, 21:05

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 19 августа.
«Флаг России поднят над Нью-Йорком. Операция по освобождению русской земли от украинских нацистов продолжается», – цитирует Рогова РИА Новости.
По данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, украинские боевики отступили, сейчас российские военные ведут зачистку территории.

Сообщается, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отходит в сторону села Нелеповка.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. ВС РФ продолжает уничтожать украинские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на территорию России.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе
#операция
#военные
#флаг
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки
Пленный боевик ВСУ Остап: из роты ВСУ в Нью-Йорке остался в живых один человек
19 августа 2024, 20:57

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Украинское командование переводит людей на передовую без подготовки, рассказал пленный боевик ВСУ Роман Остап. Данные предоставило Минобороны России.
«Я служил с 2022 года по 2024 год в ДССТ (специализированный государственный орган транспорта. — прим. ред.), и нас без нашего ведома всех незаконно перевели в 53-ю бригаду без нашего согласия», — сообщил Остап.

Он добавил, что, когда солдаты прибыли в опорник роты, им дали оружие и отправили на фронт, где все погибли из-за опрометчивых решений командиров. По словам Остапа, он сам дошел до первого попавшегося дома, избавился от брони и сдался в плен.

Боевик ВСУ резюмировал, что все бы могли сбежать, если бы их предупредили об отправке на собственную погибель, но их пообещали отправить на вторую линию обороны.

Читайте также:

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе

Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области
#россия
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части
Депутат Рады: за оставление части возбудили более 80 000 уголовных дел
19 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Akintevs

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении военных около 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Об этом информирует «Новости.Live».
Уточняется, что речь также идет о тех, кто отказывался принимать участие в боевых действиях. Горбенко подчеркнул, что в ситуации, когда солдат самовольно покидает воинскую часть, работник военкомата имеет законное право его задержать. По его словам, на сегодняшний день численность ВСУ достигает одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении солдаты украинской армии самовольно оставили позиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

Читайте также:

Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней
#данные
#право
#солдаты
#всу
#спецоперация
#военком
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф