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Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил фотографии, на которых запечатлены расстрелы мирных жителей Курской области. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своем Telegram-канале.
«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор, в голову, в затылок. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — сказал Алаудинов, выражая глубокую скорбь по поводу случившегося.Алаудинов подчеркнул, что российские бойцы отомстят за каждого убитого мирного жителя, и принес соболезнования семьям погибших.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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