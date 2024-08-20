Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском

Российские морские пехотинцы устроили засаду колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом военному корреспонденту RT Александру Яремчуку рассказали бойцы с позывными «Бык» и «Балу».
По словам морпехов, они подпустили украинских военнослужащих на дистанцию 150-200 метров, чтобы максимально эффективно провести атаку.
В результате спланированной операции морпехи сумели обездвижить колонну ВСУ, установив мины на ее пути, после чего открыли огонь по украинской пехоте.
Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.
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«Прямо впритык! Потому что чем ближе к нам противник, тем меньше вероятность, что он сможет навести артиллерию. Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать», — поделился один из бойцов.
В результате спланированной операции морпехи сумели обездвижить колонну ВСУ, установив мины на ее пути, после чего открыли огонь по украинской пехоте.
Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.
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Елена Перлова