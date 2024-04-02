Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне

Фото: сайт Кремля
Белоруссия готовится к возможной войне, однако не стремится к вооруженному конфликту с кем-либо.
Об этом заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.
По его словам, Белоруссия стремится к мирному будущему и нацелена исключительно на развитие и сотрудничество.
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По его словам, Белоруссия стремится к мирному будущему и нацелена исключительно на развитие и сотрудничество.
«Никто не должен думать, что мы стремимся к военным действиям. Мы готовимся к войне, и я говорю это откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — это не моя фраза. Это очень мудрое высказывание», — отметил президент Белоруссии.По его словам, в стране проводится соответствующая подготовка, однако Белоруссия не намерена совершать какие-либо агрессивные действия против других стран.
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Артем Кузьмин