Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент Белорусии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.
Неизвестные мужчины открыли огонь по толпе людей перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».
Вооруженные лица в упор расстреливали зрителей.
В настоящее время количество жертв официально не подтверждено. По некоторым данным, число убитых может превышать 40 человек.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы, ликвидируют пожар.
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Вооруженные лица в упор расстреливали зрителей.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы, ликвидируют пожар.
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Анастасия Хохлова