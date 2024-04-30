Лукашенко рассказал о не дающей ему покоя мысли про АЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет построить в стране вторую атомную электростанцию, пишет БелТА.
Об этом он сообщил на встрече с жителями города Костюковичи. По его словам, мысль о создании еще одной АЭС «постепенно овладевает им». Эта идея пока лишь в планах.
Он подчеркнул, что общество в Белоруссии уже «переболело» постчернобыльским синдромом. Также он назвал решение о возведении Белорусской АЭС (БелАЭС) мудрым.
Глава республики напомнил, что при строительстве станции Минск Литва и Польша подвергались критике и давлению.
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Он подчеркнул, что общество в Белоруссии уже «переболело» постчернобыльским синдромом. Также он назвал решение о возведении Белорусской АЭС (БелАЭС) мудрым.
Глава республики напомнил, что при строительстве станции Минск Литва и Польша подвергались критике и давлению.
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Алёна Самарева