Лукашенко рассказал, откуда Белоруссии стоит ждать возможных угроз

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военным нельзя пропустить возможные угрозы с западного направления. Об этом сообщает агентство Белта. По словам президента, запад провоцирует Белоруссию, чтобы «втянуть в эти разборки, в эту войну».
«И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они (на западе - ред.) нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», – пояснил Лукашенко.По данным агентства, белорусский лидер сейчас находится в Лунинецком районе Брестской области, где проводит совещание о военной безопасности страны на южном операционном направлении.
Ранее Лукашенко сообщал, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.
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