Фото: сайт Кремля
Европейский союз и НАТО пришли в ярость от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщает Global Times. Организации начали поспешно объяснять, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Владимиром Путиным, уточняется в материале.
По данным издания, такая реакция показала неприятие западными лидерами переговоров без их посредничества, ведь они рассчитывают укрепить свои позиции на Украине, получить доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинцев как инструмент для ослабления России.
Ранее Орбан заявлял, что Украине не следует вступать в НАТО. Как отметил Bloomberg, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский.
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«НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая», — резюмируется в публикации», – подводят итог в статье.
Ранее Орбан заявлял, что Украине не следует вступать в НАТО. Как отметил Bloomberg, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский.
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Данил Пономарев