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«Нет там уже этих нациков»: Лукашенко заявил о денацификации Украины

Лукашенко заявил, что Украина уже денацифицирована
18 августа 2024, 16:24
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Украину уже денацифицировали, а граждане республики ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с телеканалом «Россия-1» заявил глава РБ Александр Лукашенко.
«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — прокомментировал белорусский президент.

Лукашенко резюмировал, что «ненавидят» Зеленского 70% населения. Ранее глава РБ заявлял, что при необходимости Москва и Минск поменяют оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные.



Кроме того, Украина, по мнению президента Белоруссии, повышает ставки, нападая под Курском, чтобы иметь лучшую позицию в случае переговоров.

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#россия
#украина
#белоруссия
#александр лукашенко
#новости
Александр Лукашенко назвал своего сына Николая мужественным человеком
18 августа 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своего младшего сына Николая мужественным человеком. Он уверен, что в случае необходимости тот сможет защитить свою страну.
В интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» белорусский лидер сказал, что доволен характером сына, рад, что он растёт мужественным человеком, способным на поступок. Президент также сказал, что считает Николая слегка оппозиционно настроенным по отношению к своему отцу.

«Он вполне может меня слегка покритиковать», — сказал Лукашенко.

Он также назвал Николая хорошо образованным человеком, отметив, что он «блестяще» окончил школу. Президент Белоруссии рассказал, что его сын хорошо владеет английским языком, получает образование на английском языке по специальности биотехнология. Лукашенко уточнил, что Николая учится в Пекинском университете и Белорусском государственном университете по совместной программе и получит дипломы обоих вузов.

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Лукашенко сделал очередное заявление по Украине
Лукашенко: киевский режим идет с Курской областью на повышение ставок
18 августа 2024, 15:46

Фото: Сайт Кремля

Напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет. Об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».
«Так и Запад говорит, на Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок <...> — это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит», — считает белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что Киев провоцирует Москву на применение ядерного оружия. Международное сообщество также заявляло, что выступает против эскалации конфликта на Украине.

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#россия
#украина
#белоруссия
#александр лукашенко
#новости
#мир
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Британский премьер Стармер поручил продумать план расширения поддержки Киева
18 августа 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым расширить поддержку Украины. С просьбой продумать соответствующие меры он обратился к членам совета национальной безопасности.
Об этом сообщает британская газета The Times. В публикации указано, что британский премьер попросил совет национальной безопасности разработать план, подразумевающий принятие дополнительных мер поддержки Киева. Также неназванный военный источник сообщил газете, что политика Стармера относительно поддержки Украины будет носить всеобъемлющий характер.

Собеседник издания подчеркнул, что речь идёт не только о военной помощи, но и о промышленной, экономической и дипломатической. По данным газеты, для того, выработать единую политику Великобритании на украинском направлении, создана специальная рабочая группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.

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#великобритания
#украина
#премьер-министр
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Под Сумами ракетным ударом уничтожили американскую установку РСЗО М270 MLRS
18 августа 2024, 14:42

Фото: Минобороны России

В Сумской области в районе села Бездрик уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны России. Цель поразили ракетным ударом, говорится в сообщении.
«В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США», — указано в сводке ведомства.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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#кадры
#военная техника
#люди
#всу
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Захарова прокомментировала сообщение WP о срыве «непрямых переговоров» с Киевом
Захарова: Никаких переговоров между Москвой и Киевом не планировалось
18 августа 2024, 14:35

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение издания The Washington Post, в котором утверждалось, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом в Катаре.
Авторы публикации сообщали, что на «тайных» переговорах между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры двух стран. А вторжение украинских войск на территорию российского региона сорвало эти переговоры. Эту информацию прокомментировала спикер российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, никто ничего не срывал, так как срывать было нечего. Никаких переговоров, прямых или непрямых, между Москвой и Киевом не планировалось. Обсуждение между сторонами вопросов безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры также не велось и не ведётся, заключила Захарова.

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#мид
#мария захарова
#переговоры
#москва
#киев
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В КНДР предрекли судьбу режима Зеленского
МИД КНДР: нападение ВСУ в Курской области закончится разгромом режима Зеленского
18 августа 2024, 13:59

Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском закончится крахом режима Владимира Зеленского, а также стратегическим поражением Вашингтона, заявили в Северокорейском МИД.
«Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области — Прим. ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

Там добавили, что Вашингтон с его союзниками, помогая Киеву, ведет к третьей мировой войне, а Северная Корея всегда будет на стороне России в вопросах защиты ей своей независимости.

Ранее МИД КНДР обвинил США в том, что боевики ВСУ напали на Курскую область.

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#мир
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#украина
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#курская область
#владимир зеленский
#новости
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ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР
18 августа 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили от боевиков ВСУ Свиридоновку Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее стало известно, что бывшие украинские военные готовы сражаться против киевского режима.
По словам одного из них с позывным «Борзый», Киев «воюет не против военных, а против мирного населения».

Кроме того, по мнению аналитиков, Украина отыгрывается на гражданских, поскольку не может одержать победу на поле боя. При этом, отмечали эксперты, украинская власть хочет показать своим западным хозяевам, что еще на что-то способна.

Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
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#минобороны рф
#днр
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В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
WSJ: Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
18 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/butenkow

Один из основателей «Хезболлы» Фуад Шукр, который известен как «Призрак», ликвидирован Израилем, сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что высокопоставленного оперативника убрали в его офисе, расположенном в жилом доме на втором этаже. Также известно, что «Призрак» вел скрытный образ жизни, за что и получил свое прозвище.

По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».

До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.

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#мир
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#палестина
#конфликт
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Лукашенко раскрыл планы на западной границе
Глава РБ Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными
18 августа 2024, 12:52

Фото: Сайт Кремля

Если возникнет такая необходимость, Минск с Москвой изменят оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные, заявил в беседе с телеканалом «Россия» белорусский президент Александр Лукашенко.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – Прим. ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — прокомментировал глава РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что киевский режим своими действиями в Курской области специально провоцирует российскую сторону на применение ядерных вооружений. Политик подчеркивал, он уверен, что РФ «снесет» украинских радикалов из своего региона.

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#александр лукашенко
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