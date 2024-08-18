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Украину уже денацифицировали, а граждане республики ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с телеканалом «Россия-1» заявил глава РБ Александр Лукашенко.
«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — прокомментировал белорусский президент.Лукашенко резюмировал, что «ненавидят» Зеленского 70% населения. Ранее глава РБ заявлял, что при необходимости Москва и Минск поменяют оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные.
Кроме того, Украина, по мнению президента Белоруссии, повышает ставки, нападая под Курском, чтобы иметь лучшую позицию в случае переговоров.
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Никита Кротов