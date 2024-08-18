Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной

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Украина разместила вдоль Белоруссии порядка 120 тысяч военных, при этом сама граница сейчас заминирована как никогда. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Минск в качестве ответной меры разместил свои силы вдоль всей границы, добавил он.
«Граница заминирована как никогда», — отметил Лукашенко.По его словам, украинские БПЛА постоянно нарушают воздушное пространство Белоруссии со стороны юго-востока.
«Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию», — пояснил белорусский лидер, комментируя сбитые 9 августа дроны ВСУ.Лукашенко подчеркнул, что он вынужден соответствующе реагировать, чтобы обеспечить безопасность украинско-белорусской границы.
Ранее белорусский президент заявил, что, напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет.
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