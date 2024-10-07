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Премьер-министр Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские чиновники поняли, сколь серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении для ВСУ бить вглубь России. Об этом сообщает издание Hlavný Denník. По его словам, некоторые члены ЕП слишком легкомысленно говорят об этом оружии.
«Некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — заявил он.Ранее Фицо заявил о взаимной потребности Евросоюза и России друг в друге, и отметил, что попытается нормализовать с Россией взаимоотношения по завершению конфликта на Украине.
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