Стала известна цель визита Орбана в Киев

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Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании украинского конфликта. Цель визита он опубликовал в социальных сетях.
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — говорится в публикации.
До этого пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщал о прибытии премьер-министра в Киев для обсуждения вопроса по достижению мира на Украине. Он добавил, что Орбан и глава киевского режима Владимир Зеленский поговорят о двусторонних отношениях государств.
Ранее премьер-министр Венгрии утверждал, что не поддерживает в конфликте ни одну из стран, а хочет лишь мирового урегулирования.
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