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Стала известна цель визита Орбана в Киев

Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт
02 июля 2024, 13:40
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании украинского конфликта. Цель визита он опубликовал в социальных сетях.
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщал о прибытии премьер-министра в Киев для обсуждения вопроса по достижению мира на Украине. Он добавил, что Орбан и глава киевского режима Владимир Зеленский поговорят о двусторонних отношениях государств.



Ранее премьер-министр Венгрии утверждал, что не поддерживает в конфликте ни одну из стран, а хочет лишь мирового урегулирования.

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#мир
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#новости
В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии
Депутат Чепа оценил маневры подлодок России у Британии фразой «ничего такого»
02 июля 2024, 13:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения о маневрах российских подводных лодок вблизи Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий назвал публикации по данному вопросу нагнетанием обстановки. По словам Чепы, подводные лодки многих государств несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами.

Депутат добавил, что подлодки дежурят, не нарушая экономических и территориальных границ стран, по этой причине «ничего такого тут нет».

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подводные лодки дважды совершали миссии вблизи Великобритании. Уточняется, что в ответ британские военнослужащие были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.

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#сша
#военные
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#меры
#великобритания
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FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
02 июля 2024, 13:17

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Макрона в последний раз видели на прогулке с супругой за несколько часов до оглашения результатов парламентских выборов, пишут FT и Bloomberg
После победы ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, президент Франции Эмманюэль Макрон исчез из поля зрения общественности.

«В ходе предвыборной кампании соратники Макрона рекомендовали ему не привлекать к себе внимания из-за его непопулярности. Однако президент дал двухчасовое интервью, в котором предупредил об угрозе «гражданской войны» во Франции в случае победы его соперников. Его ближайшие союзники посчитали безрассудным сам роспуск Национального собрания», — отметили ведомства.

1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие министры выглядели обеспокоенными. Среди них были премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше.

На собрании Макрон признал, что без голосов левых избирателей он не смог бы стать президентом в 2017 и 2022 годах. Он также отметил, что результаты второго тура выборов будут зависеть от того, насколько успешно французы смогут сохранить так называемый республиканский фронт — политическую тактику, направленную на объединение вокруг кандидата, занимающего самую высокую должность.

«Президент Франции пока не высказывался по этому поводу, но призвал к формированию широкого альянса демократов и республиканцев для противостояния сторонникам Ле Пен. Однако этот призыв быстро вызвал противоречивые реакции со стороны других лидеров, которые также выступают против крайне правых», - рассказали в издательстве.

По итогам первого тура парламентских выборов «Национальное объединение» получило 33,1% голосов, а партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20%. Второе место досталось «Национальному фронту» с 28%.

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#партия
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#макрон
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Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом
02 июля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/vladj55

Украина попросила помощи из энергетических систем Словакии, Польши и Венгрии в вечернее время, когда нагрузка достигает пика. Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — говорится в публикации Telegram-канала организации.

Председатель правления Владимир Кудрицкий до этого говорил, что республика получает меньше энергии из европейских стран, поскольку на фоне жары в странах Евросоюза потребление возросло.

В «Укрэнерго» также уточнили, что планируется энергетический импорт из Молдавии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Общий объем поставок составит 30,7 тысячи мегаватт-часов.

О периодическом дефиците в энергетической системе Украины предупреждали еще в апреле. В республиканском Минэнерго жителям рекомендовали приобрести генераторы.

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#украина
#энергия
#кризис
#новости
#европа
#евросоюз
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Путин назначил Ардабьеву и Панферова замглавы Минюста
02 июля 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей министра юстиции, ими стали Елена Ардабьева и Константин Панферов. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что Ардабьева вступила в должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции. С июня прошлого года она занимала пост заместителя главы ведомства, а ранее возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста.

Панферов назначен на должность замглавы Минюста России. Ранее он руководил департаментом правового обеспечения кабмина страны. Примечательно, что соответствующий указ вступает в силу с 2 июля текущего года.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров.

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#указ
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#владимир путин
#правительство
#минюст рф
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Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Эстонии
02 июля 2024, 12:21

Фото: Sputnik/РИА Новости / Вадим Анцупов

Посольство России призвало остановить перенос захоронений советских воинов в Эстонии.
Посольство России в Таллине выразило протест и призвало Эстонию остановить перенос захоронений советских солдат, расположенных в посёлке Техумарди на острове Сааремаа. Соответствующая нота была направлена в Министерство иностранных дел Эстонии.

«Мы направили в Министерство иностранных дел Эстонии ноту от имени нашего посольства. В ней мы призываем остановить неуважительные действия и прекратить кампанию по уничтожению объектов, связанных с советским военно-мемориальным наследием», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.

По словам дипломатов, эстонская кампания ставит своей целью пересмотр итогов Второй мировой войны.

В посольстве также напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года произошло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сотни советских солдат отдали свои жизни за освобождение острова Сааремаа.

Ранее стало известно, что в Эстонии начался демонтаж надгробий на месте захоронения красноармейцев. После перезахоронения останки, как сообщалось, не будут отмечены надгробными плитами с именами.

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#солдат
#посольство
#эстония
#великая отечественная война
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На Западе испугались грозного сигнала Владимира Путина
DM: Путин послал грозный сигнал США атомной подлодкой на Кубе
02 июля 2024, 11:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин послал Западу явный сигнал, отправив ядерные подлодки к Кубе, об этом пишет The Daily Mail.
«Недавнее развертывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — приводит DM слова оборонного эксперта Иэна Баллантайна.

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех самых пор, как они вышли со своих арктических баз. Напомним, к Кубе подошли атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

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#владимир путин
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#куба
#вс рф
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В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО в Вашингтоне в июле
02 июля 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Council on Foreign Relations.
Согласно информации издания, все темы, которые адресованы Киеву и республиканцам в США, предназначены и для главы российского государства. Отмечается, что Владимир Путин и его политика определяют повестку дня на предстоящем саммите.

CFR уточняет, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в блоке. Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО.

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#сша
#политика
#владимир путин
#страны
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#саммит
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Названы пять фатальных ошибок Запада по Украине
Косачев: Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине
02 июля 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Западные союзники Украины допустили пять фатальных ошибок в контексте конфликта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал зампред Совфеда Константин Косачев. Он отметил отсутствие признаков, что инициативы российской стороны услышаны.
«И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — сказал собеседник, добавив, что последствия такого решения коллективного Запада будут на совести оппонентов РФ «целиком и полностью».

А первая же ошибка в том, по словам эксперта, что Запад не отреагировал на украинский госпереворот в 2014 году. Косачев подчеркнул, что гарантами между оппозиционерами и тогдашним главой республики Виктором Януковичем были Франция, Германия и Польша.

«Но, когда последняя их нарушила и пошла на госпереворот, Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис», — прокомментировал Косачев.

Второй ошибкой зампред Совфеда считает отказ западных стран признать, что Крым и Севастополь изменили свой статус после украинского госпереворота. Кроме того, их уход к России стал «выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их «российской оккупацией».

Третья ошибка Запада заключается в его непризнании «гражданской войны» на юго-востоке республики, когда жители Новороссии отказались «признать госпереворот в Киеве и заявили о своих правах».

Если бы эти права были соблюдены, граждане были бы готовы, по мнению Косачева, признать украинскую территориальную целостность. Но в Киеве пошли против минских соглашений, что привело к потере этой целостности.

И четвертая ошибка в том, что Запад отказался принять предложения России в конце 2021 года. Тогда Штаты и Североатлантический альянс потеряли последнюю возможность избежать спецоперации, заключил политик.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
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Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД КНР: НАТО следует задуматься о своей роли в украинском кризисе
02 июля 2024, 11:07

Фото: istock/Fotonen

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что НАТО следует задуматься о своей роли в коренных причинах конфликта на Украине и о том, что Североатлантический альянс сделал для безопасности в Европе и мире.
«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала Мао Нин в ходе брифинга.

Она добавила, что КНР выступает против вмешательства блока во внутренние дела страны, объясняя это «идеологическими вопросами». Политик подчеркнула, что Китай не согласится с таким подходом, так как идеологические вопросы используются с целью создания конфликтов, обострения напряженности, и провоцирования конфронтации.

«Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам», — заключила Мао Нин.

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#сша
#китай
#страны
#нато
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