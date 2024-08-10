Лукашенко собирается приехать на границу с Украиной

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на проблемы на границе с Украиной, с которыми о собирается разбираться на месте. Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».
В пятницу вечером над территорией страны были сбиты несколько украинских ударных беспилотников. Ещё часть таких дронов была уничтожена российскими системами ПВО. Лукашенко назвал это провокацией, которая не останется без ответа.
В субботу во время общения с жителями агрогородка Городище глава государства рассказал, что самое главное – это мир в стране, однако не всё зависит от президента. Так, запущенные с Украины в Россию беспилотники нарушили воздушное пространство Белоруссии, поэтому пришлось их оперативно сбивать и сообщать российским коллегам об опасности.
Лукашенко заявил, что на границе сейчас неспокойно, поэтому для решения проблем в воскресенье он лично отправится туда.
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В субботу во время общения с жителями агрогородка Городище глава государства рассказал, что самое главное – это мир в стране, однако не всё зависит от президента. Так, запущенные с Украины в Россию беспилотники нарушили воздушное пространство Белоруссии, поэтому пришлось их оперативно сбивать и сообщать российским коллегам об опасности.
Лукашенко заявил, что на границе сейчас неспокойно, поэтому для решения проблем в воскресенье он лично отправится туда.
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Анастасия Чинкова