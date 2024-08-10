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В Минске заявили, что Украина пытается вовлечь РБ в конфликт

Минобороны РБ посчитало пролет БПЛА ВСУ над республикой провокацией
10 августа 2024, 16:30
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Украина пытается вовлечь Белоруссию в конфликт, а украинские БПЛА над РБ — провокация. Об этом в социальных сетях написал помощник Минобороны РБ по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.
«На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт», — говорится в публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что «без ответа любые провокации не останутся».



Ранее сообщалось о текущей обстановке в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, полицейские совместно с народной дружиной обеспечивают гражданам безопасность и общественный порядок. Количество прибывающих в пункты временного размещения увеличивается.

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#украина
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#война
#сво
Лукашенко собирается приехать на границу с Украиной
Лукашенко будет лично разбираться с ситуацией на границе с Украиной
10 августа 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на проблемы на границе с Украиной, с которыми о собирается разбираться на месте. Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».
В пятницу вечером над территорией страны были сбиты несколько украинских ударных беспилотников. Ещё часть таких дронов была уничтожена российскими системами ПВО. Лукашенко назвал это провокацией, которая не останется без ответа.

В субботу во время общения с жителями агрогородка Городище глава государства рассказал, что самое главное – это мир в стране, однако не всё зависит от президента. Так, запущенные с Украины в Россию беспилотники нарушили воздушное пространство Белоруссии, поэтому пришлось их оперативно сбивать и сообщать российским коллегам об опасности.

Лукашенко заявил, что на границе сейчас неспокойно, поэтому для решения проблем в воскресенье он лично отправится туда.

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#александр лукашенко
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#граница
#опасность
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Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной
СНБО: переброска сил ВС Белоруссии является попыткой помочь России
10 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/ffikretow

Решение Минска перебросить силы ВС Белоруссии к границе с Украиной является попыткой помочь России и отвлечь внимание части украинских подразделений. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
Он также добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может спрогнозировать, чем для его страны обернутся любые провокации.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетные войска направлены к границе с Украиной. Отмечается, что туда же будут доставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», а также ракетные комплексы «Искандер».

Также в субботу Лукашенко заявил, что белорусская сторона предупредила киевские власти, что любые провокации со стороны Киева не останутся без ответа.

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#белоруссия
#украина
#граница
#военные
#россия
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Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ: истребители НАТО были подняты в небо из-за российского Ил-20М
10 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/TebNad

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в небо истребители НАТО по тревоге из-за появления в воздушном пространстве российского самолёта Ил-20М. Соответствующее заявление войск опубликовано на из странице в соцсети Х.
Отмечается, что истребители поднялись из Лаги (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного моря вблизи Балтийского моря. Они сопроводили патрульный самолёт морской авиации России Ил-20М.

В ВВС Германии отметили, что российское судно двигалось с нарушением плана полётов и не поддерживало связи с авиадиспетчерскими службами района.

Однако телеканал NTV сообщил, что самолёт ВКС РФ не нарушал законы, поскольку находился в международном воздушном пространстве.

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#истребитель
#нато
#германия
#россия
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В Брюсселе оценили удар ЦАХАЛ по школе в Газе
Боррель про удар ЦАХАЛ по школе Газы: таким массовым убийствам нет оправдания
10 августа 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Sckrepka

Массовым убийствам нет оправдания, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, комментируя удар со стороны ЦАХАЛ по школе в Газе. Свою позицию Боррель обозначил в социальных сетях.
«По меньшей мере десять школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — прокомментировал Боррель, добавив, что он в ужасе от увиденных им кадров.

До этого в экстренных службах Палестины сообщали, что по школе Аль-Табаин, где собрались на молитву беженцы, самолет Израиля выпустил три ракеты. Предварительно, сообщалось о сотне погибших.

Израиль объявил операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года.

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#мир
#новости
#израиль
#цахал
#жозеп боррель
#сектор газа
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«Глубоко потрясены»: Захарова высказалась об ударе Израиля по школе в секторе Газа
Захарова высказалась об ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
10 августа 2024, 15:11

Фото: сайт МИД РФ

Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа и предупреждает, что трагедии, аналогичные удару по школе «Эт-Табиин», подрывают усилия по скорейшему прекращению боевых действий и обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее появилась информация, что утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. В этот момент в здании находилось свыше двух тысяч беженцев. В результате удара погибли более 100 человек, десятки ранены или находятся под обломками здания.

Захарова подчеркнула, что в Москве были сильно потрясены произошедшей трагедией. Она добавила, что среди пострадавших очень много женщин и детей. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По словам представителя МИД, такие удары в анклаве, из-за которых гибнут мирные жители, носят систематический характер. В связи с этим, российская сторона призывает Израиль не совершать таких атак, которым нет оправдания.

По сообщениям палестинских властей, только за июль ЦАХАЛ ударила по 13 центрам для переселенцев. Такие трагедии замедляют процесс завершения конфликта, добавила Захарова.

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#израиль
#сектор газа
#удар
#обстрел
#цахал
#школа
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Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины
Лукашенко: Киеву сообщили, что любые провокации не останутся без ответа
10 августа 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Белоруссия после обнаружения беспилотников в своём воздушном пространстве пообещала Украине неизбежный ответ на провокации. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что в стране не понимают, зачем Украине запускать беспилотники в сторону Белоруссии. Однако без ответа любые провокации не останутся, что уже неоднократно сообщалось украинской стороне.

Ранее глава государства сообщил, что над территорией Белоруссии было уничтожено порядка десяти украинских беспилотников. Лукашенко призвал жителей страны не переживать по поводу возможных боевых действий, поскольку у Минска есть все необходимые средства для ответного удара.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#беспилотник
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«Подарки» Украине: Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Германия за первое полугодие одобрила продажу оружия на 5,6 млрд евро
10 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/photosvit

Власти Германии за первое полугодие 2024 года одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ на запрос депутата бундестага Севим Дагделен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».
Парламентарий подчеркнула, что в преддверии земельных выборов в Восточной Германии власти вновь демонстрируют свои фатальные политические приоритеты, допуская экспорт вооружения на рекордную для немецкой экономики сумму.

Вместо того, чтобы вкладывать бюджетные средства в развитие системы образования и здравоохранения, а также инвестировать в инфраструктуры страны, Берлин «дарит» оружие Киеву.

Отмечается, что данные, представленные экономическим ведомством, предварительны.

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#германия
#украина
#экспорт
#оружие
#экономика
#бюджет
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«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
10 августа 2024, 10:39

Фото: istockphoto/MikeMareen

Компания «Газпром» продолжает подавать газ в Европу по территории Украины через станцию «Суджа». Об этом со ссылкой на официального представителя пишет РИА Новости. По данным на 10 августа, объем составил 39,6 млн кубометров, что немного больше показателей предыдущего дня.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов задался вопросом, кому выгодны события в районе курской Суджи.
«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — отметил он.
Куприянов считает, что на рост цен также может повлиять профилактические работы на газовых объектах в Норвегии, которые, как и в прошлом году, могут неожиданно затянуться.

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#газ
#лето
#рост
#мэр
#всу
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Spectator: ЕС не сможет помешать Венгрии начать выдачу виз россиянам и белорусам
10 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз не сможет помешать Венгрии начать выдачу двухлетних виз россиянам и белорусам из-за председательства Будапешта в ЕС. Об этом пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. При этом, по его мнению, венгерское решение о визах воспринимают как большую проблему в Евросоюзе.
«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — указано в статье.
Журналист также добавил, что на Западе уже начали обвинять Венгрию в том, что своим решением она якобы создает угрозу безопасности Европы. Однако, так как Венгрия до конца года председательствует в ЕС, другим странам организации будет сложно что-либо с этим сделать.

Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
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