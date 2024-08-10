В Минске заявили, что Украина пытается вовлечь РБ в конфликт

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Украина пытается вовлечь Белоруссию в конфликт, а украинские БПЛА над РБ — провокация. Об этом в социальных сетях написал помощник Минобороны РБ по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.
«На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт», — говорится в публикации.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что «без ответа любые провокации не останутся».
Ранее сообщалось о текущей обстановке в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, полицейские совместно с народной дружиной обеспечивают гражданам безопасность и общественный порядок. Количество прибывающих в пункты временного размещения увеличивается.
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Никита Кротов