Лукашенко сообщил о планах после ухода с поста президента Белоруссии

Фото: Сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказала о своих планах после ухода с поста президента. Он заявил, что планирует жить в деревне, сообщает «Интерфакс».
«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», – сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что желает оставить своему народу мирную и спокойную Белоруссию.
Ранее президент призвал белорусский народ быть готовым к тому, что рано или поздно произойдет смена президента.
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Александр Климов