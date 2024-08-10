Лукашенко: белорусам пора привыкать к мысли о новом президенте РБ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны пора привыкать к мысли о новом президенте РБ. Эти слова глава государства произнес во время общения с жителями, когда одна из присутствующих попросила его баллотироваться на выборах в 2025 году.
«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, <...> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — цитирует Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».Глава республики добавил, что перед своим уходом он должен оставить новому президенту спокойную и мирную страну.
«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — рассказал Лукашенко жителям агрогородка Городище Шкловского района под Могилевом.Новые выборы президента Белоруссии должны пройти не позже 20 июля 2025 года. Однако конкретную дату их проведения пока не назначили.
Читайте также:
Минск инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины
Лукашенко собирается приехать на границу с Украиной
Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной
Данил Пономарев