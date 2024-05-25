Вина США в гибели Раиси, ядерные учения и легитимность Зеленского: заявления Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств оценили легитимность Зеленского, тактические ядерные учения, экономическую интеграцию и ряд других важных вопросов. Об итогах переговоров президентов России и Белоруссии расскажет редакция «Радио 1».
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана
В ходе переговоров с Владимиром Путиным президент Белоруссии прокомментировал трагическую новость о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению Александра Лукашенко, в крушении его вертолета виноваты США и их «омерзительная позиция».
Белорусский лидер пояснил, что вертолет иранского президента потерпел крушение из-за того, что Вашингтон ввел санкции, лишив иранцев возможности качественно обслуживать американские воздушные суда.
«Мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей. В этом их вина в том числе», — заявил Лукашенко.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что сопровождавшая Раиси делегация летела на двух вертолетах российского производства, поэтому, находясь в тех же условиях, они добрались до места назначения без каких-либо проблем.
Путин и Лукашенко обсудили легитимность Зеленского
Президент России заявил, что Москва готова к переговорному процессу с Киевом, однако для этого нужно исходить из договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции. Путин также отметил, что нужно учитывать актуальные территориальные реалии при выстраивании диалога.
Рассуждая о легитимности лидера Украины Владимира Зеленского, Путин заявил, что после 20 мая его полномочия «закончились», а организуемая в Швейцарии мирная конференция по украинскому конфликту нужна именно для того, чтобы подтвердить его легитимность в глазах мирового сообщества.
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Президенты России и Белоруссии об общих угрозах и тактических ядерных учениях
На встрече в Минске Путин и Лукашенко обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства с учетом сложившейся напряженной обстановки. Владимир Путин обратил внимание на то, что на территории Белоруссии с 2022 года развернута совместная региональная группировка войск, а также российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.
Президент России напомнил об анонсированных ранее совместных учениях с Белоруссией, на которых будут отработаны навыки применения нестратегического ядерного оружия. Александр Лукашенко отметил, что ситуация в мире нестабильна, поэтому Россия и Беларусь должны быть готовы ко всему.
«Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна», – сказал Лукашенко.
Путин и Лукашенко о взаимной интеграции
Лукашенко на пресс-конференции назвал «беспрецедентным» достигнутый «в последнее время» уровень взаимодействия и доверия между Белоруссией и Россией во всех сферах. По словам белорусского лидера, сейчас его страна и составляющие ее регионы «без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации, растет экспорт продукции».
Владимир Путин назвал приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия энергетику. По его словам, Москва традиционно поставляет в Минск нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях.
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Анастасия Хохлова