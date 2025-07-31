Лукашенко указал на необходимость военной мобилизации в Белоруссии

31 июля 2025, 12:45

Лукашенко: Белоруссия живёт в мирное время, требующее военной мобилизации

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Белоруссии необходима военная мобилизация. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».