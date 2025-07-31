Лукашенко указал на необходимость военной мобилизации в Белоруссии
Белоруссии необходима военная мобилизация. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко объяснил, что вынужденная мобилизация нужна не только во время военных действий, но и в мирное время.
Он призвал граждан воспринимать ситуацию как жизнь в мирное время, требующее военной мобилизации.
Несколькими днями ранее над Минском сбили беспилотник с боевой частью, снабжённой тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. На дроне были видны надписи на украинском языке. Следственный комитет Белоруссии приступил к расследованию уголовного дела.
Читайте также: